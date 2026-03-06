Inversión con propósito: El modelo de Lucha que desafía el mercado en Ecuador

Representantes de BID Lab y LUCHA celebran su alianza en Ecuador, un modelo de inversión con propósito que busca transformar el mercado.

El ecosistema empresarial ecuatoriano recibe a un nuevo actor que promete redefinir el éxito financiero. Lucha, una organización que actúa como cofundadora y aceleradora de startups de impacto en América Latina, ha iniciado oficialmente sus operaciones en Ecuador. Bajo el respaldo de BID Lab y en alianza estratégica con la red REF, la entidad busca identificar proyectos que no solo generen dividendos, sino que resuelvan problemas ambientales y sociales críticos.

Yoel Chlimper, cofundador y director ejecutivo de Lucha, se encuentra en Guayaquil desde inicios de marzo para consolidar una red de inversionistas locales. Para Chlimper, el modelo tradicional de filantropía está quedando atrás para dar paso a empresas donde el impacto es el motor del negocio y no un simple accesorio de marketing.

Inversiones en las que el planeta creería

A diferencia de una aceleradora convencional, Lucha se involucra como socio estratégico desde el ADN del proyecto. Según explica Chlimper, la organización nace de una premisa disruptiva: “¿Qué empresas construiríamos si nuestro inversionista principal fuera el planeta?”.

Esta visión ha permitido que emprendimientos que antes eran ignorados por el capital internacional hoy sean sujetos de inversión. “El resultado es que la startup se vuelve compatible con entidades internacionales de impacto que antes no la habrían considerado”, señala el ejecutivo. En Ecuador, el perfil de búsqueda es amplio: desde biocomercio que evita la deforestación hasta tecnología educativa o movilidad sostenible.

El perfil del 'emprendedor de impacto' en Ecuador

La búsqueda de Lucha en el país no se limita a un sector específico, sino a una mentalidad de negocio donde el propósito es inseparable de la rentabilidad. Según Chlimper, no buscan organizaciones sin fines de lucro, sino "proyectos que tengan un modelo de negocio real, con ingresos o potencial de generarlos, y que al mismo tiempo estén cerrando una brecha social o ambiental concreta".

El perfil ideal para asociarse con la organización es aquel donde el beneficio social o ecológico está en el centro de la operación y no como una actividad secundaria. Chlimper detalla que el abanico de posibilidades en Ecuador es sumamente diverso:

Biocomercio y Sostenibilidad: Emprendedores que exporten productos naturales generando ingresos para comunidades rurales y previniendo la deforestación.

Inclusión y Salud: Proyectos que fabriquen dispositivos de asistencia, como prótesis accesibles para los sectores más vulnerables.

Tecnología con Propósito: Desarrolladores de software orientados a solucionar problemas sociales, como la prevención del acoso escolar.

Movilidad Limpia: Empresas de transporte eléctrico que generen un impacto positivo tanto en el mercado laboral como en el medio ambiente.

El rol de la comunidad guayaquileña

La llegada de Lucha no es aislada. Cuenta con el apoyo de REF Guayaquil, una red que aporta no solo capital a través del Fondo Luchante —que ya supera los 2,5 millones de dólares comprometidos— sino también mentoría y contactos clave.

“En Guayaquil buscamos construir exactamente eso: una red de empresarios que no solo inviertan, sino que se involucren, que sean mentores, conectores”, afirma Chlimper. El objetivo final es ambicioso pero claro: demostrar que el impacto social amplifica el negocio en lugar de restarle.

Casos de éxito: Resultados que trascienden el papel

La metodología de Lucha no se queda en la teoría; se respalda con resultados medibles en la región. Yoel Chlimper destaca dos ejemplos emblemáticos que ilustran cómo el acompañamiento estratégico transforma negocios locales en referentes internacionales.

El primero es Pachamama, en el norte de Perú. Lo que empezó como una exportación de palo santo a pequeña escala, se convirtió en un modelo de conservación forestal. “Hoy esa empresa ha transferido más de 700.000 dólares directamente a mujeres de comunidades rurales, protegiendo cientos de hectáreas de bosque y generando rentabilidad financiera a sus inversionistas”, explica Chlimper.

Otro hito es Horus, liderado por un ingeniero mecatrónico que diseñó prótesis de bajo costo. Mientras el mercado tradicional ofrece estos dispositivos por 50.000 dólares, Horus los fabrica por 1.500 dólares. Tras la intervención de Lucha, la empresa “ha vendido más de medio millón de dólares de prótesis a personas en la base de la pirámide social” y hoy cuenta con el respaldo del Banco de Inversiones de Berlín.

El engranaje financiero: ¿Cómo funciona el Fondo Luchante?

Para los empresarios guayaquileños interesados en el retorno de su capital, el Fondo Luchante presenta una estructura de "subsidio cruzado" que optimiza la inversión. A diferencia de otros fondos, los costos operativos del equipo de Lucha son cubiertos por proyectos con entidades como BID Lab y Anglo American Foundation. Esto permite que el capital del inversionista vaya “prácticamente directo a las startups”.

En cuanto a la rentabilidad, los datos muestran una revalorización acelerada del portafolio, que actualmente cuenta con 12 empresas. Chlimper cita el caso de uno de sus activos que ingresó al fondo con una valoración de 6 millones de dólares y hoy cotiza en 12 millones. “Nuestra idea es seguir generando retorno financiero y además seguir contribuyendo a que alguien que no podía caminar, camine”, sentencia el directivo.

Un llamado a la acción: "Esto no es filantropía, es oportunidad"

Como mensaje final para la comunidad empresarial de Guayaquil, Chlimper es tajante al desmitificar la naturaleza de este modelo: “Les diría que esto no es filantropía y no es especulación: es una oportunidad de usar su talento, su red y su capital para contribuir a cambiar Ecuador y América Latina, y generar retornos haciéndolo”.

Para el directivo, el momento de actuar es ahora, ofreciendo una ruta clara para dos perfiles distintos:

Para el inversionista: La posibilidad de entrar a un fondo auditado, con un equipo de 25 profesionales y un portafolio diversificado en la región. Además, resalta un valor agregado poco común: “la posibilidad de involucrarse activamente como mentores o miembros de directorio”.

Para el emprendedor: Un mensaje de respaldo frente a la soledad del innovador. “Si llevan meses o años sintiéndose solos, sin que nadie los entienda o los financie adecuadamente, Lucha existe para ustedes”. El compromiso es crecer juntos como cofundadores, aportando trabajo y capital.

Con la mirada puesta en el largo plazo, Lucha aspira a que el respaldo de la generación empresarial actual hacia los nuevos talentos genere un "milagro latinoamericano". “Ecuador tiene los problemas y tiene el talento. Lucha quiere ser el puente” , concluye Chlimper, reafirmando que Guayaquil y su visión empresarial de largo plazo son piezas fundamentales para que el país no quede ausente de este movimiento global.

