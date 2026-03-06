Mujeres emprendedoras acceden a créditos: $63 millones del programa Crédito Violeta

Crédito Violeta y Emprende Violeta son dos líneas de financiamiento que amplia el acceso de las mujeres a recursos

En la antesala del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno presentó avances de los programas Crédito Violeta y Emprende Violeta, dos líneas de financiamiento que buscan ampliar el acceso de las mujeres a recursos en condiciones preferenciales. El evento “Raíces Violetas: Millones que florecen”, realizado el 6 de marzo, sirvió para destacar los resultados alcanzados y entregar becas de formación continua.

Según datos oficiales, el Crédito Violeta ha beneficiado a 15.303 mujeres en la Costa y Galápagos, con un monto total de $57 millones. Este instrumento está destinado a emprendedoras y empresarias que requieren capital de trabajo o adquisición de activos fijos.

Por su parte, el Emprende Violeta, lanzado en febrero, ha entregado $6,1 millones a 1.368 mujeres en apenas un mes. La novedad de este crédito es su tasa de interés reducida al 9,8 %, lo que facilita el acceso en comparación con las condiciones habituales de la banca privada.

Un programa para evitar trabas en el sistema financiero

Durante el acto, el presidente Daniel Noboa señaló que estas políticas buscan evitar que las mujeres recurran a préstamos informales o enfrenten trabas en el sistema financiero. Recordó que el 46 % de ellas son el sustento de sus hogares y que históricamente han tenido más dificultades para acceder a créditos.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, resaltó además la entrega simbólica de becas de formación continua de la Universidad Europea a lideresas de cada provincia, y subrayó que el actual gabinete cuenta con un 56 % de participación femenina, un hecho inédito en la política ecuatoriana.

Mónica Amboya, una de las beneficiarias, destacó que estos programas representan un reconocimiento al trabajo de miles de mujeres que buscan progresar y emprender desde distintos rincones del país.

