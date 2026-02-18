Daniel Noboa baja interés del Crédito Violeta al 9,8% sin firma del cónyuge

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció en Quito la reducción de la tasa de interés del programa Crédito Violeta del 16% al 9,8% y reiteró que las mujeres podrán acceder a financiamiento sin la firma del cónyuge. El pronunciamiento se dio durante un evento de entrega de créditos impulsado por BanEcuador.

El acto se desarrolló en el sector de Solanda, en el sur de la capital, como parte del encuentro denominado “Impulso femenino rompiendo barreras”. Allí se presentaron cifras oficiales y testimonios de beneficiarias del Crédito Violeta y del nuevo producto Emprende Violeta.

“Bajamos la tasa de interés del 16 al 9.8%, es la tasa más baja del país para un crédito de este tipo. ¿Por qué? Porque el Estado debe apoyar”, afirmó Noboa ante emprendedoras, autoridades y funcionarios públicos.

Crédito Violeta: reducción de tasa y nuevas condiciones

El mandatario aseguró que el programa, creado en diciembre de 2024, registra más de 95 millones de dólares en 24.100 operaciones a escala nacional. Señaló que el objetivo es fortalecer emprendimientos liderados por mujeres, en especial jefas de hogar.

“Ahora hemos bajado el interés, le hemos dado la oportunidad de que sea más rentable para las mujeres sus operaciones crediticias, que puedan obtener un crédito sin la firma de su cónyuge y que puedan obtener hasta 5.000 dólares”, sostuvo.

Noboa fue enfático al advertir que no se exigirá autorización del esposo para acceder al financiamiento. “No debe de haber la firma del cónyuge y donde algún funcionario de BanEcuador les complica la vida yo mismo lo denuncio por traición a la patria”, declaró.

Advertencia a funcionarios y lucha contra la corrupción

También lanzó una advertencia directa a quienes obstaculicen el acceso al crédito. “Denúncienlos y esas personas terminarán presos, no solo expulsados. A ver si es que ahí lo entienden”, expresó frente al público.

El jefe de Estado sostuvo que el financiamiento no representa un subsidio, sino una herramienta de desarrollo. “No es regalar la plata, es darle las herramientas financieras para que cada una pueda salir adelante”, señaló.

Montos colocados en Sierra y Amazonía

Según datos expuestos por funcionarios de BanEcuador, el Crédito Violeta ha colocado 43,1 millones de dólares en Sierra y Amazonía, con más de 10.005 operaciones. Esto equivale a más de 10.000 mujeres beneficiadas en esas regiones.

En cuanto al nuevo producto Emprende Violeta, la entidad reportó una colocación superior a 527.000 dólares a nivel nacional. Una de las primeras beneficiarias, María Loísa, aseguró que utilizó el financiamiento para comprar mercadería y sostener a su familia.

Noboa afirmó que 2026 será “el año del empleo y la construcción” y sostuvo que el acceso a crédito forma parte de una estrategia para dinamizar la economía. “Así como ustedes creen en mí, yo creo en ustedes”, concluyó.

