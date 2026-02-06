¿Cuáles son las condiciones para acceder al Crédito Emprende Violeta de BanEcuador?

Este financiamiento permite acceder a hasta $5.000, con un plazo de hasta cinco años. No se requiere presentar garante

El monto del financiamiento será de hasta $5.000, con una tasa de 9,8 %.

Las mujeres emprendedoras que requieran acceder al nuevo programa de financiamiento, Crédito Emprende Violeta de BanEcuador, deben cumplir seis requisitos, según la página web de esta entidad financiera del Estado.

El Crédito Emprende Violeta es una nueva línea de financiamiento de BanEcuador, dirigida a fortalecer el rol económico de las mujeres y facilitar su acceso al crédito en condiciones más flexibles, refiere la entidad sobre este programa, que fue anunciado este 5 de febrero de 2026 por el presidente de la República, Daniel Noboa.

El nuevo producto incorpora una tasa de interés preferencial del 9,8 %, que es menor a la que se aplica en el Crédito Violeta. Ese programa tiene una tasa del 16 %.

Además, el Crédito Emprende Violeta elimina ciertas exigencias que suelen limitar el acceso al sistema financiero tradicional, como la presentación de garantes o firmas compartidas.

“Creo en su capacidad, en su esfuerzo, en la intención que le ponen a cada negocio que emprenden”, dijo el presidente Noboa, cuando anunció este programa de financiamiento en sus redes sociales.

¿Quiénes pueden acceder al Crédito Emprende Violeta?

Según BanEcuador, este crédito está orientado a mujeres trabajadoras independientes que acrediten ingresos estables. Se trata de un financiamiento “multipropósito”, que puede ser destinado a la “adquisición de bienes de consumo, pago de servicios o gastos personales no vinculados directamente a actividades productivas”.

Entre sus principales condiciones, el Crédito Emprende Violeta ofrece montos desde $500 hasta $5.000, con un plazo de pago de hasta 60 meses (5 años), cuotas mensuales y garantía quirografaria. Esta línea busca apoyar economías familiares sostenibles y acompañar el crecimiento de los emprendimientos liderados por mujeres.

Requisitos para acceder al Crédito Emprende Violeta

Los requisitos para acceder al Crédito Emprende Violeta son:

Presentar la cédula de identidad.

Llenar una solicitud de crédito.

Ser mujer.

Presentar una declaración de la actividad personal u otros ingresos comprobables de los últimos tres meses.

Contar con un Registro Único de Contribuyentes (RUC) o Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe) vigente.

Aplica garantía quirografaria de hasta $5.000, en monto y riesgo directo. Es decir, que el respaldo para acceder a este financiamiento está basado exclusivamente en la firma y la solvencia personal del prestatario, sin necesidad de bienes materiales (prenda o hipoteca) para asegurar el pago.

Tener entre 25 y 60 años de edad.

Gracias a la gestión del presidente @DanielNoboaOk que estabilizó la economía del país, hoy impulsamos el crédito Emprende Violeta para seguir apoyando a mujeres que sueñan en grande.



Para más información, las mujeres que requieren acceder a este tipo de financiamiento pueden ingresar a la página web de BanEcuador https://www.banecuador.fin.ec/creditoemprendevioleta.

