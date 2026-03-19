César Poveda deja el Municipio de Guayaquil: ¿Quién reemplazará al asesor jurídico?

EXPRESO consultó a la Alcaldía quién sustituirá a César Poveda, vocero de temas como la suspensión de contratos en el Sercop

César Poveda Valdivieso, como coordinador jurídico del Municipio de Guayaquil, fue vocero en temas polémicos.

César Poveda Valdivieso fue separado del cargo de coordinador jurídico del Municipio de Guayaquil, según confirmó EXPRESO. ¿Quién lo reemplaza? Es la pregunta que aún no tiene respuesta.

Su salida ocurre en un remezón administrativo que no ha parado desde que el alcalde Aquiles Álvarez fue detenido, el 10 de febrero de 2026, por el caso Goleada. En su lugar asumió Tatiana Coronel.

La Alcaldía no ha oficializado su salida ni anunciado quién lo reemplazará. Ante una consulta de EXPRESO, el departamento de Comunicación señaló que no existía información oficial.

Se realizó un pedido formal para conocer quién asumirá las funciones de Poveda, y los motivos de su salida, pero hasta la publicación de esta noticia no fue respondido.

César Poveda fue vocero de temas polémicos en el Municipio de Guayaquil

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Como asesor jurídico, Poveda se pronunció a nombre de la Municipalidad en temas que enfrentaron a la institución con el Gobierno Nacional.

El 22 de octubre de 2025, el ministro del Interior, John Reimberg, encabezó allanamientos en la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), por investigaciones de presunta asociación ilícita.

Hubo seis detenidos, incluida la procuradora de la ATM y dos agentes de tránsito, uno de los cuales, según la Policía, tendría vínculos con el grupo delictivo Chone Killers.

Sobre ese punto, Poveda ofreció entonces: “La institución denunciará y cooperará abiertamente”.

El ex coordinador jurídico municipal fue portavoz de varias polémicas:

23 de octubre de 2025: Poveda dijo, en entrevista a EXPRESO, que las posibles irregularidades en la ATM fueron denunciadas por la propia entidad. “La velocidad del show político no obedece a las velocidades propias del debido proceso", expresó

Poveda dijo, en entrevista a EXPRESO, que las posibles irregularidades en la ATM fueron denunciadas por la propia entidad. “La no obedece a las velocidades propias del debido proceso", expresó 11 de noviembre de 2025 : “ Es sencillamente una mentira que pretenden posicionar a través de una narrativa que surge, coincidentemente, la misma semana que hay elecciones (consulta popular y referéndum del 16 de noviembre)”, respondió Poveda a las acusaciones del presidente de la República, Daniel Noboa, sobre que el agua que se consume en Guayaquil tiene “caca, detergente, plomo y cobre”

: “ a través de una narrativa que surge, coincidentemente, la misma semana que hay elecciones (consulta popular y referéndum del 16 de noviembre)”, respondió Poveda a las acusaciones del presidente de la República, Daniel Noboa, sobre que el agua que se consume en Guayaquil tiene “caca, detergente, plomo y cobre” 28 de noviembre de 2025: La suspensión de 39 procesos de compras públicas de la Alcaldía, incluidas compras de seguridad e insulina. "Con esto están atentando contra la vida de los guayaquileños”, afirmó Poveda

La suspensión de 39 procesos de compras públicas de la Alcaldía, incluidas compras de seguridad e insulina. "Con esto de los guayaquileños”, afirmó Poveda 8 de diciembre de 2025 : Las compras públicas fue el tema que volvió a poner a Poveda ante los micrófonos. "Lo vamos a subir cuantas veces sea necesario", advirtió al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que observó 16 procesos de contratación

: Las compras públicas fue el tema que volvió a poner a Poveda ante los micrófonos. "Lo vamos a subir cuantas veces sea necesario", advirtió al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que observó 27 de enero de 2026: Que la Asamblea Nacional fiscalice el servicio de agua potable en la ciudad y la calidad del líquido que se distribuye, fue rechazado por la Alcaldía. Para Poveda, “la vieja confiable del agua” es el tema que se reactiva como estrategia política

Que la Asamblea Nacional fiscalice el servicio de agua potable en la ciudad y la calidad del líquido que se distribuye, fue rechazado por la Alcaldía. Para Poveda, es el tema que se reactiva como estrategia política 3 de febrero de 2026 : Cuando la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH) suspendió el catastro industrial de la Municipalidad, Poveda calificó a la medida como un accionar “ilógico, irresponsable y salvaje”

: Cuando la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH) suspendió el catastro industrial de la Municipalidad, Poveda calificó a la medida como un accionar 25 de febrero de 2026: Una nueva suspensión de procesos, por parte del Sercop, motivó a Poveda a hablar de "un alcalde secuestrado" (en referencia a la detención de Aquiles Álvarez, por el caso Goleada, el 10 de febrero) y de que "se pretende secuestrar a la ciudad". Fue su última aparición pública.

Declaraciones de César Poveda Valdivieso, Coordinador Jurídico del Municipio de Guayaquil.



🚨 "A Guayaquil se le intenta secuestrar a través del bloqueo institucional" 🚨 El mensaje es claro: no se trata de un simple trámite, sino de una represalia masiva que afecta directamente… pic.twitter.com/DQm6S8oeuH — AquiMismo (@AquiMismoGye) February 26, 2026

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