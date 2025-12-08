El Municipio de Guayaquil declaró desiertos 14 procesos de contratación: ¿por qué?

El Cabildo señaló que dichos procesos recibieron observaciones por parte del Sercop, a la que acusó de "bloqueo sistemático"

El Municipio de Guayaquil declaró desiertos 14 procesos para la contratación de servicio de transmisión de cuñas y otros materiales informativos en emisoras radiales. El anuncio fue realizado este lunes 8 de diciembre.

La medida fue adoptada por el Cabildo porteño "bajo protesta" por las observaciones que realizó el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) a 16 procesos de contratación.

(Te puede interesar: Municipio de Guayaquil declara desierto el proceso de contratación de cuñas radiales)

César Poveda, coordinador jurídico municipal, calificó el accionar del Sercop como un "bloqueo sistemático" y una “intención política de maniatar al Gobierno Municipal (de Guayaquil)".

Poveda señaló que el bloqueo de procesos no se limita a la comunicación, sino que también se han frenado actividades culturales, deportivas y de salud. Mencionó, por ejemplo, "el bloqueo" al Festival de Arte al Aire Libre (FAAL), de eventos de karate y de abastecimientos como la insulina.

Cuestionó que se tomen decisiones bajo argumentos “espurios”, como la exigencia de títulos profesionales que –según dijo– no se corresponden con la naturaleza de ciertas actividades.

Respecto a las cuñas radiales, Poveda insistió en que la comunicación municipal cumple una función social, pues permite que los ciudadanos conozcan servicios que se llevan a territorio.

Malecón 3000: Municipio de Guayaquil detiene expropiaciones por el Parque Samanes Leer más

El funcionario enfatizó que cortar estos canales afecta el derecho de la ciudadanía a estar informada. “Aquí no están castigando al Municipio ni al alcalde Aquiles Álvarez; están castigando a la gente”, dijo.

Municipio de Guayaquil insiste en que cada proceso tiene sustentación técnica y económica

El coordinador jurídico reprochó que el organismo alegue falta de conveniencia técnica y económica cuando —según él— cada punto está debidamente sustentado. A la par, cuestionó que otros procesos estatales que han sido tratados con celeridad por el Sercop.

Poveda explicó que el Municipio acata las decisiones “bajo protesta” y que ha solicitado a la Contraloría General del Estado que revise las actuaciones del Sercop, para determinar si ha existido intromisión en la autonomía municipal.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez pide encender los radares tras accidente en la Perimetral

"Nosotros hemos cumplido cada requisito técnico ilegal. Acatamos porque somos responsables, pero claro que lo hacemos bajo protesta y seguiremos estableciendo un bajo protesta cada vez que se inventen requisitos adicionales que en los casos de ellos no los aplican", dijo.

El funcionario explicó que los procesos volverán a ser elevados al portal de Compras Públicas. "Lo vamos a subir cuantas veces sea necesario".

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!