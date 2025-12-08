Municipio de Guayaquil declara desierto el proceso de contratación de cuñas radiales

La medida fue adoptada luego de recibir observaciones por parte del Sercop, calificadas como "carentes de sustento legal"

La mañana de este lunes 8 de diciembre, el Municipio de Guayaquil anunció que ha declarado desierto el proceso de contratación de cuñas informativas en una radio local. Según el Cabildo, esta medida fue adoptada "bajo protesta" por el accionar del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

"Esta decisión no responde a fallas del Municipio, sino a observaciones del SERCOP que fueron extemporáneas, carentes de sustento legal y aplicadas con un criterio desigual frente a otras instituciones del Estado", señaló el Municipio de Guayaquil en su cuenta de X.

Se trata del procedimiento de Régimen Especial N° RE-CSCD-MIMG-2025-028 para la "contratación de servicio de transmisión de cuñas u otros materiales informativos en Radio La Otra 94.9 FM", el cual fue declarado desierto "en virtud del oficio N° SERCOP-DZ8-2025-4523-OF".

"El proceso municipal cumplió con toda la normativa: informes técnicos, justificación económica, certificaciones y resolución motivada. Pese a ello, el SERCOP hace observaciones de información que consta en los documentos publicados, y emitió su pronunciamiento fuera del plazo previsto, afectando la autonomía administrativa del Municipio", justificó el Cabildo.

El Municipio explicó que no existen causas reales para declarar desierto el concurso, por lo que se acató la recomendación "por responsabilidad jurídica y bajo protesta". Además, la institución emitió un oficio a la Contraloría General del Estado "a fin de que proceda a revisar las actuaciones del Sercop".

Disputa entre el Sercop y el Municipio de Guayaquil

El 20 de noviembre, el Municipio de Guayaquil reveló que el Sercop tiene suspendidos 16 procesos de contratación de esa institución, algunos por más de 50 días. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, calificó este hecho como "un patrón de bloque administrativo".

Además de la contratación de cuñas informativas en emisoras radiales, otro de los procesos era sobre la compra de insulina para quienes padecen de diabetes. Aquello generó un cruce de acusaciones entre Álvarez y el director del Sercop, José Julio Neira.

