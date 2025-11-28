¿Qué fallas denuncia el Sercop en la compra de insulina del Municipio de Guayaquil?

La importación de este medicamento es el más reciente episodio en la pugna de Gobierno y Alcaldía por contratos públicos

El Servicio Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) insiste en que el Municipio de Guayaquil intenta importar insulina, pese a que existiría en el país.

La más reciente pugna por los contratos públicos, entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil, ha sido por la importación de insulina.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió el proceso de la Municipalidad para traer 100.000 dosis de insulina por más de un millón de dólares.

Esto fue rechazado por el alcalde Aquiles Álvarez, quien acusó a la entidad gubernamental de tener un "patrón" para anular los procesos de la Alcaldía.

Pero el Sercop reiteró que el Cabildo intentaría traer un medicamento que sí habría en el país, pese a las denuncias de pacientes sobre desabastecimiento.

Qué falló en el proceso, según el Sercop

El Sercop mencionó este jueves 27 de noviembre que la Alcaldía habría incumplido con el "requisito de registro sanitario emitido por Arcsa (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria), obligatorio para la importación".

Incluso, su titular, Julio José Neira, utilizó la red social X para asegurar que la Municipalidad “quería comprar insulina con sobreprecio”.

Álvarez también se pronunció en esa red social y respondió a Neira que "el propio estudio de mercado determina clarito que el precio real de importación de insulina es de $5,28 por unidad”.

Aseguró que ese valor es “dos dólares más barato que lo que el Gobierno ha estado comprando: $7,12, $7,23 y $7,49”.“ Y agregó: ¿De qué carajos hablan cuando dicen que Guayaquil quería comprar a $12?”.

