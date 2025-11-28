Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

aplicación de inyección
El Servicio Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) insiste en que el Municipio de Guayaquil intenta importar insulina, pese a que existiría en el país.FREEPIK

¿Qué fallas denuncia el Sercop en la compra de insulina del Municipio de Guayaquil?

La importación de este medicamento es el más reciente episodio en la pugna de Gobierno y Alcaldía por contratos públicos

La más reciente pugna por los contratos públicos, entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil, ha sido por la importación de insulina.

RELACIONADAS

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió el proceso de la Municipalidad para traer 100.000 dosis de insulina por más de un millón de dólares.

Esto fue rechazado por el alcalde Aquiles Álvarez, quien acusó a la entidad gubernamental de tener un "patrón" para anular los procesos de la Alcaldía.

Pero el Sercop reiteró que el Cabildo intentaría traer un medicamento que sí habría en el país, pese a las denuncias de pacientes sobre desabastecimiento.

Qué falló en el proceso, según el Sercop

preparación de insulina

Municipio de Guayaquil quiere importar insulina que sí hay en el país, insiste Sercop

Leer más

El Sercop mencionó este jueves 27 de noviembre que la Alcaldía habría incumplido con el "requisito de registro sanitario emitido por Arcsa (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria), obligatorio para la importación".

Incluso, su titular, Julio José Neira, utilizó la red social X para asegurar que la Municipalidad “quería comprar insulina con sobreprecio”.

Álvarez también se pronunció en esa red social y respondió a Neira que "el propio estudio de mercado determina clarito que el precio real de importación de insulina es de $5,28 por unidad”.

Aseguró que ese valor es “dos dólares más barato que lo que el Gobierno ha estado comprando: $7,12, $7,23 y $7,49”.“ Y agregó: ¿De qué carajos hablan cuando dicen que Guayaquil quería comprar a $12?”.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Lluvias Quito: ¿Cuáles son los 25 sectores con alertas por fuertes precipitaciones?

  2. ¿Por qué Avianca inmovilizó más del 70 % de su flota A320 de manera urgente?

  3. Un libro reconstruye 40 años de arte contemporáneo en el Ecuador

  4. Presidente de Estudiantes teme más represalias para su equipo por disputa con la AFA

  5. ¿Qué fallas denuncia el Sercop en la compra de insulina del Municipio de Guayaquil?

LO MÁS VISTO

  1. Propuestas de mejora en sistema de devolución del IVA: ideas desde la sociedad civil

  2. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  3. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  4. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  5. Daniel Noboa criticó el rol de sus ministros en la Consulta: Esto fue lo que dijo

Te recomendamos