Cartas de lectores: ‘Maburro’ fue destronado

Fallecido Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, se cumplió su orden de ser reemplazado por Nicolás Maduro, hombre de su extrema confianza, el 14 de abril de ese año. Maduro, nacido en 1962, fue dirigente sindical, canciller, vicepresidente y presidente de la Asamblea. Su trayectoria política estuvo marcada por la influencia de los peligrosos lugartenientes de Chávez.

A sus 49 años, Maduro -apodado Maburro por sus opositores- debió gobernar junto a Cabello, Padrino y los Rodríguez, figuras clave de decisiones, negocios sucios y abusos del régimen, quienes nunca le perdonaron haber sido designado sucesor. Con el paso de los años, la crisis se volvió desesperante y millones de venezolanos emigraron para no morir a países vecinos (Colombia y Ecuador), y luego a Perú, Chile y Argentina. Luisa González y su mentor Rafael Correa afirmaban que en Venezuela se respiraba patriotismo y se vivía mejor. Tras 12 años en el poder, entre fraudes y presos políticos, Maduro intervino en las elecciones de 2024, que perdió frente a Edmundo González, internacionalista y escritor, candidato impulsado por María Corina Machado, impedida de postularse por el régimen.

Pese a la derrota, el CNE chavista lo proclamó presidente para el período 2025-2031, decisión duramente criticada a nivel mundial. En 2014, por la caída del precio del petróleo Maduro militarizó la dirección de Pdvsa. En 2016 nombró nuevos magistrados del TSJ, institución afín al gobierno que anuló las facultades de la Asamblea opositora; un autogolpe, según el jefe de la OEA, Luis Almagro. Los militares abandonaron su rol profesional para convertirse en guardias bolivarianos de control social, mientras el narcotráfico superó al petróleo como principal negocio del régimen.

Los venezolanos huyeron del país, sumando cerca de nueve millones en el exilio. Finalmente, ante la corrupción extrema del chavismo, el presidente Donald Trump ordenó la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores por delitos de narcotráfico y terrorismo, cargos que ambos negaron. Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, generando tensiones internas y protestas ciudadanas, mientras Machado fue excluida del proceso de transición.

