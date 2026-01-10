¡La verdad no se calla, la comunicación no se intimida ni se silencia!

¡Felicitaciones a EXPRESO y EXTRA por ser la voz de la conciencia de un pueblo, en especial de los que no tienen voz!

Considero que todas las personas que tenemos el privilegio de opinar y analizar la problemática nacional aportando criterios y sugiriendo soluciones, somos unos convencidos de que Diario EXPRESO y Diario EXTRA manifiestan la mejor tradición del periodismo de calidad: independientes, profesionales, responsables, con capacidad de interpretar a la sociedad y sobre todo, con el honesto deseo de practicar ese utópico, pero posible periodismo ético, de calidad y de conciencia social. La investigación periodística en profundidad es su principal objetivo de trabajo.

El suscrito, al igual que las personas que opinan y debaten en estas páginas, columnistas, profesionales, académicos, maestros, gente que piensa y siente, son la voz de lo racional, lo honesto, lo patriótico, la alternativa esencial a lo insensato, vacío, al imparable flujo de ocurrencias e improvisaciones que emanan del poder y que se imponen sobre la nación con muy grave perjuicio al país y su gente.

El pensamiento es innato a la aparición del ser humano, y este no es patrimonio de nadie en particular, sino de todo aquel que tiene vida y una disconformidad con el sistema político. Tenemos que utilizar nuestro pensamiento crítico para pedir mejores condiciones de vida a nuestros gobernantes. Debemos hacer conocer nuestro sentir, pelear por todo ello aunque no tengamos fuerzas, solo con la voluntad de nuestro corazón y nuestro pensamiento crítico. A todos aquellos que tenemos la oportunidad de aportar con nuestra opinión, se nos permite hacer visibles las difamaciones e intimidaciones en contra de los diarios EXPRESO y EXTRA desde el poder; del hostigamiento, que es el precio que tienen que pagar por hacer un periodismo basado en la independencia, comprometidos por defender los intereses de todos los ciudadanos, cumpliendo la importante tarea de control social, al tener la osadía de denunciar los abusos de poder, la ineficiencia, la corrupción y otras irregularidades que afectan el bienestar colectivo del pueblo ecuatoriano.

No puede haber democracia auténtica mientras se persiga, hostigue o silencie a quienes ejercen su derecho y su deber de informar con responsabilidad social. La verdad no se calla. La comunicación no se intimida:

¡Felicitaciones a EXPRESO y EXTRA por ser la voz de la conciencia de un pueblo, en especial de los que no tienen voz!

Mario Vargas Ochoa