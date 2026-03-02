Luisito Comunica pagaría por ver a Delfín Quishpe en vivo

El influencer mexicano confesó que pagaría por ver en vivo el icónico ‘pasito del Delfín’.

El famoso movimiento que sincroniza hombros y rodillas no solo ha divertido a millones de internautas, sino que capturó la atención de Luisito Comunica. El influencer mexicano compartió en sus historias de Instagram videos donde imita con precisión el icónico paso del cantante ecuatoriano Delfín Quishpe, reconocido por su tema Israel en tus tierras bailaré.

Entre risas y admiración, Luisito confesó que no dudaría en pagar una buena cantidad de dinero por verlo en vivo, especialmente para disfrutar el famoso pasito desde la primera fila.

El influencer mexicano, Luisito Comunica, confesó que no dudaría en gastar dinero para ver el icónico pasito del Delfín desde la primera fila. Captura de pantalla

Un show que sorprende al influencer

El creador de contenido recordó un video de concierto en el que Quishpe descendía suspendido con un arnés, comparándolo con un ángel. “Qué genio, qué artista”, dijo Luisito mientras imitaba su famoso paso, mostrando que la puesta en escena del ecuatoriano lo dejó realmente impresionado.

Luisito también hizo referencia a la situación legal del cantante: Delfín fue condenado en 2021 a cinco años de prisión, y según una consulta que hizo a un asistente de inteligencia artificial, la condena estaría próxima a cumplirse. Esto le dio pie a bromear sobre un eventual show post cárcel, dejando claro que no se perdería ni un segundo del espectáculo.

Delfín Quishpe: viral desde Ecuador al mundo

Delfín Quishpe se convirtió en un fenómeno internacional gracias a sus videos virales en YouTube y su estilo tecno folklore andino, y en una época en la que las plataformas digitales comenzaban a marcar nuevas rutas para la música independiente en América Latina.

Caso. Delfín Quishpe, alcalde de Guamote, fue sentenciado a cinco años de prisión por tráfico de influencias. aRCHIVO

Más allá de la música, también incursionó en la política, desempeñándose como alcalde del cantón Guamote entre 2019 y 2023, consolidando su popularidad dentro y fuera de Ecuador.

