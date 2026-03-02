¿Zendaya y Tom Holland ya se casaron? El estilista Law Roach lo asegura

Law Roach sorprendió al afirmar que la unión de la pareja ya habría tenido lugar, pese al silencio oficial de los actores

Tras años de relación Holland y Zendaya se han proclamado como una de las parejas icono de la cultura pop.

El 1 de marzo, durante la alfombra roja de los Actor Awards, Law Roach, reconocido por crear algunos de los looks más icónicos de figuras como Ariana Grande, Hunter Schafer, Anya Taylor-Joy y la propia Zendaya; generó revuelo al referirse a la vida personal de la actriz en medio de su paso por la prensa.

“La boda ya pasó, se la perdieron”, afirmó el estilista, en aparente alusión al matrimonio entre la protagonista de Euphoria y su coprotagonista en la franquicia Spider-Man, Tom Holland. La declaración encendió de inmediato las especulaciones sobre un posible matrimonio celebrado en privado, aunque hasta ahora ninguno de los actores ha confirmado públicamente la información.

De compañeros de rodaje a pareja fuera de cámara

Aunque durante años evitaron confirmar públicamente su romance, la historia de la pareja comenzó en 2016, cuando ambos con 19 años de edad, coincidieron en el rodaje de Spider-Man: Homecoming; durante este periodo de tiempo cuando tanto fanáticos como la prensa rumoraban sobre una posible relación, ambos negaron estas declaraciones y defendieron que su vínculo era simplemente amistoso.

Tom Holland y Zendaya durante la premier de Homecoming en el 2017. David M. Benett

Sin embargo, no fue hasta el 2021 cuando fueron fotografiados besándose en Los Ángeles, imágenes que prácticamente oficializaron la relación ante el público. Desde entonces, la pareja ha optado por un perfil bajo: pocas apariciones conjuntas (exceptuando premier de la franquicia de Marvel), escasas declaraciones y una narrativa mediática controlada que contrasta con el alto nivel de exposición que implica protagonizar una de las franquicias más grandes de Hollywood.

El compromiso y las señales que lo anticipaban

1984: la vigilia perpetua del poder Leer más

Los rumores de compromiso comenzaron a circular desde enero de 2025, cuando la actriz fue vista usando un anillo durante la ceremonia de los Globos de Oro, hecho que no pasó desapercibido para los seguidores más atentos. Aunque ninguno confirmó la noticia en su momento, fuentes cercanas aseguraban que la relación había dado un paso más formal.

Bajo estas declaraciones, portales como TMZ situaban la pedida de mano entre Navidad y Año Nuevo de 2024, de igual manera entre esta primera información se tenia presente (según People) que la pareja "no tenía prisa" en cuanto la ceremonia ya que ambos habían tomado la decisión de "disfrutar el proceso" lo que incluía el desarrollo de sus proyectos personales.

Atuendo y anillo que lucía Zendaya durante los Golden Globes 2025. Cortesia

Sin embargo, el comentario de Law Roach en la alfombra roja no hizo más que reactivar esas versiones. Si bien no ofreció detalles sobre fecha o lugar, su frase fue interpretada como la confirmación más directa hasta ahora de que la pareja habría decidido dar el "sí" alejados de los reflectores del público.

the rules for their wedding: pic.twitter.com/AqmzDpacjK — the zendaya collective ✮⋆˙ (@dayacollective) March 2, 2026

Esto es lo que dicen los fánaticos

Como era de esperarse, la declaración se viralizó en cuestión de minutos; el nombre de ambos actores se posicionó entre las principales tendencias, mientras los fans celebraban y la mismo tiempo debatían sobre qué implicaba una boda en secreto en el contexto de la pareja: dos estrellas que crecieron frente a cámara y que lograron construir un vínculo lejos del escándalo.

Lo cierto es que entre el debate para cierta parte del público también cabe la posibilidad de que las declaraciones de Roach hayan hecho referencia a The Drama, la próxima película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson; una producción de A24 que precisamente gira en torno a una boda.

Más allá de la confirmación oficial, el episodio refuerza la narrativa que ha rodeado a la pareja desde el inicio: discreción, complicidad y una gestión cuidadosa de su vida privada en medio de la maquinaria mediática.

Si bien por ahora, el silencio de ambos mantiene el misterio intacto, el comentario ya se encuentra instalado en la memoria colectiva, lo que ha llevado a muchos a aprovechar las herramientas de inteligencia artificial para crear sus propias imágenes en base al suceso, ya que por el momento se carece de registros oficiales, más aun por la naturaleza de la boda en sí.

Zendaya and Tom Holland's WEDDING PICTURE! pic.twitter.com/ZzJbspp6iF — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 2, 2026

Provocando que actualmente la pregunta que domina la conversación digital es: ¿hubo boda y simplemente no la vimos?

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!