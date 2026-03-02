Daniel Noboa designa nueva secretaria de Inmobiliar tras fusión en Presidencia

El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, emitió el Decreto Ejecutivo 313 y designó a Marissa Elena Pendola Solórzano como Secretaria General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público de la Presidencia de la República (más conocida como Inmobiliar). La decisión se formalizó en el Palacio de Carondelet, en Quito, el 1 de marzo de 2026. El documento oficializa la nueva estructura tras la culminación de un proceso de fusión institucional.

El decreto se sustenta en el artículo 141 de la Constitución, que establece que el Presidente “ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública”. También cita el numeral 9 del artículo 147, que le faculta a “Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado”.

La designación se produce luego de que concluyera la fusión por absorción de Inmobiliar. El proceso quedó formalmente notificado mediante el memorando PR-SGAGISP-2026-0026-M del 1 de marzo de 2026, en el que se informó que la transición fue cumplida “de manera oficial”.

El MSP implementó un nuevo modelo territorial que reemplaza las nueve Coordinaciones Zonales por 24 Direcciones Provinciales para fortalecer la gestión sanitaria en el país.



Fusión institucional y nueva estructura en la Presidencia

Marissa Pendola ya había sido designada como Secretaria General Administrativa de la Presidencia mediante el Decreto Ejecutivo No. 24, el 23 de septiembre de 2023. Posteriormente, fue ratificada en el cargo a través del Decreto Ejecutivo No. 11 del 27 de mayo de 2025.

En paralelo, el Decreto Ejecutivo No. 306 de 13 de febrero de 2026 dispuso que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público se fusionara con la Secretaría General Administrativa. Esa medida marcó el inicio de una fase de reforma estratégica dentro de la Función Ejecutiva.

Más adelante, mediante el Decreto Ejecutivo No. 162 del 1 de octubre de 2025, Pendola también fue designada como Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. Así, la misma funcionaria quedó al frente de ambas instancias antes de concretarse la integración definitiva.

Qué cambia con el Decreto Ejecutivo 313

El artículo 1 del Decreto Ejecutivo 313 formaliza la nueva denominación: Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público de la Presidencia de la República. La entidad asumirá todas las rectorías, competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que correspondían a la anterior Secretaría Técnica.

El artículo 2 dispone que se derogue “toda norma de igual o menor jerarquía que se contraponga a lo establecido en el presente Decreto Ejecutivo”. Con ello, el Ejecutivo busca evitar contradicciones normativas tras la reorganización administrativa.

La disposición final establece que el decreto entra en vigencia desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Con esta firma, el Gobierno cierra un ciclo de reformas internas y busca consolidar la estructura administrativa en la Presidencia.

