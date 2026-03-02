Alianza entre Ecuador y EE. UU.: claves de la reunión con el Comando Sur

El presidente Daniel Noboa recibió este 2 de marzo del 2026 en el Palacio de Carondelet al comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, y al comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur, contralmirante Mark A. Schafer. La visita forma parte del diálogo bilateral orientado a fortalecer la cooperación frente a amenazas transnacionales que impactan tanto a Ecuador como a la región.

Durante la actual administración, Ecuador y Estados Unidos han intensificado su relación en áreas como seguridad, migración y comercio, con una agenda de trabajo que ha derivado en acuerdos activos y una coordinación más estrecha entre ambos países.

En el encuentro, las autoridades revisaron las líneas de cooperación técnica e institucional enfocadas en reforzar la seguridad hemisférica y combatir al crimen organizado transnacional y al narcoterrorismo. Según se detalló, el propósito es avanzar en un trabajo conjunto que priorice la protección de la ciudadanía y el fortalecimiento de las capacidades del Estado, respetando la soberanía y la normativa interna de Ecuador.

Las iniciativas para mejorar los controles y el intercambio de información.

Coordinación operativa en aeropuertos y terminales portuarias

Entre los temas analizados destacaron las iniciativas para mejorar los controles y el intercambio de información, así como la coordinación operativa tanto en aeropuertos como en terminales portuarias, con el objetivo de identificar riesgos y prevenir actividades ilícitas.

Durante la reunión también se señaló que una relación comercial más robusta contribuye a la seguridad regional, al promover empleo formal, inversión productiva y crecimiento sostenido, factores que debilitan las economías ilegales que financian a las organizaciones criminales.

El encuentro fue interpretado como una muestra de la confianza que mantiene Estados Unidos en Ecuador como un socio responsable en el hemisferio y reafirmó la disposición de ambos países para sostener una cooperación enfocada en resultados que permitan proteger a la población y consolidar las capacidades institucionales del Estado.

