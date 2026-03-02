Quito presentará el 4 de marzo demanda contra la reforma al COOTAD, anunció Muñoz

Alcalde Pabel Muñoz cuestionó la reforma al COOTAD en su programa Frecuencia Quiteña y anuncia demanda de inconstitucionalidad.

El alcalde de Pabel Muñoz anunció que el Municipio de Quito presentará este miércoles 4 de marzo una demanda de inconstitucionalidad contra la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), al considerar que la normativa vulnera la autonomía municipal, la seguridad jurídica y la planificación institucional de la capital.

Durante una entrevista en el programa Frecuencia Quiteña, el alcalde sostuvo que la reforma afecta directamente la ejecución del presupuesto municipal aprobado para el actual año fiscal, lo que pondría en riesgo programas sociales, contratos en ejecución y proyectos estratégicos ya iniciados.

“Para nosotros es inversión social, no gasto”

Muñoz cuestionó la visión del Gobierno Central respecto al gasto municipal, especialmente en el área social. “Para ellos es gasto social lo que para nosotros es inversión social. Contratamos talleristas para las Casas Somos, donde se forman personas en belleza, cuidado corporal y otros oficios que impulsan emprendimientos locales”, explicó.

El alcalde rechazó las comparaciones entre Quito y otros gobiernos locales en relación con el tamaño de su estructura administrativa. Aseguró que, si bien es necesario optimizar procesos, la capital administra competencias que ningún otro municipio del país asume en igual magnitud.

Entre ellas destacó la gestión directa de 20 unidades educativas municipales, que atienden a cerca de 27.000 estudiantes con más de 1.000 docentes, además de servicios integrales de salud escolar con médicos, odontólogos, nutricionistas y equipos psicológicos.

A esto se suman tres centros de salud, cerca de 100 Quito Wawas que atienden a unos 5.000 niños, y 14 Centros Municipales de Educación Inicial (CEMEI).

Movilidad, seguridad y gestión de riesgos

En materia de movilidad, Muñoz recordó que Quito administra un sistema de transporte mixto, que combina operación municipal y privada, incluyendo el Trolebús, la Ecovía y el Metro de Quito. Este modelo permite garantizar cobertura en zonas donde la operación privada no es rentable y evita la paralización total de la ciudad ante conflictos con transportistas.

En seguridad y gestión de riesgos, destacó la reciente inauguración de la estación de Bomberos número 27 en Calderón, la incorporación de cinco nuevas ambulancias —con lo que el Cuerpo de Bomberos de Quito alcanza 25 unidades— y los procesos de certificación internacional en búsqueda y rescate urbano (USAR).

“Tenemos el Cuerpo de Bomberos mejor capacitado del país”, afirmó.

Presupuesto participativo en riesgo

El alcalde enfatizó que el presupuesto municipal se construye de forma participativa a través de la Asamblea de Quito y se aprueba mediante debate en el Concejo Metropolitano de Quito. Por ello, calificó como “una barbaridad” que una reforma legal, aprobada con el año fiscal en curso, pretenda modificar su ejecución.

“¿Qué hacemos ahora con la Quitumbe Ñan, que ya está contratada y en plena ejecución? ¿Suspendemos el contrato porque salió una ley después?”, cuestionó.

También mencionó que iniciativas como los fondos de capital semilla de ConQuito y contratos recientemente firmados podrían verse afectados, generando conflictos legales y administrativos por vulneración de la seguridad jurídica.

Demanda ante la Corte Constitucional

Finalmente, Muñoz reiteró que, con el respaldo del Concejo Metropolitano, el Municipio acudirá a la Corte Constitucional del Ecuador para que analice los efectos de la reforma al COOTAD y determine su inconstitucionalidad, en defensa de la autonomía municipal y de los servicios que se prestan a los casi tres millones de habitantes de Quito.

