Quito recibirá la convención fotográfica más grande de Sudamérica

En 2025, Ecuador fue sede de la ceremonia, que anunció a los ganadores de la Copa Mundial de Fotografía.

Durante dos días de marzo, la fotografía será el centro de atención en Quito. Cámaras, luces, pantallas y sets de demostración ocuparán salones donde profesionales, estudiantes y aficionados compartirán técnicas, experiencias y preguntas sobre el oficio de mirar. La ciudad volverá a convertirse en punto de encuentro para quienes trabajan —o quieren trabajar— con la imagen.

Se trata de la Convención Internacional Expo Latitude Zero 2026, que se realizará el 20 y 21 de marzo en el Hotel Hilton Colón. Será la segunda ocasión en que el evento tenga como sede a la capital ecuatoriana, después de una primera edición que convocó a más de 2.500 asistentes y que dejó la expectativa de continuidad.

La Torre: la artista ecuatoriana que resalta la estética andina Leer más

En los últimos años, la convención se ha posicionado como la más relevante de Sudamérica en su campo. La programación reunirá a especialistas de Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador y otros países, en un formato que combina clases magistrales, espacios de experimentación con iluminación profesional y encuentros de networking. El objetivo es propiciar un intercambio directo entre trayectorias consolidadas y nuevas generaciones.

Mario Cornejo, CEO del evento y profesional ecuatoriano vinculado a la industria fotográfica en Estados Unidos, resume la lógica que sostiene la propuesta: “Lo que no se ve, no se vende, porque la imagen es todo. Una convención como esta acelera el crecimiento profesional y abre oportunidades que transforman carreras”. Para él, la circulación de conocimiento y contactos es tan importante como la técnica misma.

Dos días de actividades

Uno de los espacios abiertos al público será la muestra comercial, con ingreso gratuito. Allí se exhibirá tecnología de última generación en cámaras, sistemas de iluminación y equipos especializados. Los asistentes podrán probar herramientas y conocer de primera mano las novedades del mercado internacional, en un entorno que conecta innovación tecnológica con práctica profesional.

Entre los invitados confirmados están el colombiano Christian Cardona, la mexicana Elizabeth Alemán, el colombiano Hernán Botero y el ecuatoriano Kristofh Pozo, junto a otros expertos en paisaje, marca personal, automatización de procesos y gestión de negocios creativos. Las actividades concluirán con una ceremonia de cierre y entrega de certificados para quienes participen en las clases magistrales.

Las inscripciones para los talleres están habilitadas en la página oficial del evento, mientras que la muestra comercial podrá visitarse libremente durante las fechas programadas. El encuentro será el escenario de conversaciones, pruebas técnicas y debates en torno a una pregunta compartida: cómo contar el mundo a través de la imagen.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!