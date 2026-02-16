La Torre: la artista ecuatoriana que resalta la estética andina

Desde la música, la imagen y el arte de vestir, construye un discurso visual inspirado por lo andino.

Con un vestido trabajado en crochet por la diseñadora ecuatoriana Lía Padilla.

“Para mí es importante mostrar la identidad latinoamericana, y más puntualmente la ecuatoriana”, dice LaTorre, nombre artístico de Renata Nieto, para quien la estética nunca ha sido un accesorio, sino una forma de lenguaje.

En medio de su expansión internacional, que la ha llevado a presentarse en escenarios donde se proyecta la identidad ecuatoriana -como Casa Ecuador en Abu Dhabi-, su propuesta ya dialoga con la cultura global. Apariciones en medios como Rolling Stone y la inclusión de su canción `Memoria' en el soundtrack de Parthenope, del director Paolo Sorrentino, confirman el alcance de su trabajo más allá de las fronteras.

Pero LaTorre no existe sin su armadura estética. Sus estilismos, construidos junto a artesanos, diseñadores ecuatorianos como Lía Padilla, Nia Vau, Fernanda Bertero y procesos de investigación de carácter casi antropológico, son prendas que reflejan un archivo patrimonial.

Desde sus coronas barrocas ensambladas a mano hasta sus collares tradicionales: las hualcas de mullos dorados, así como textiles y ornamentos que evocan iglesias, mercados y paisajes andinos, convierten su cuerpo en vitrina de talento local.

En diálogo con SEMANA cuenta lo que hay detrás de la composición de sus looks y todo lo que define su estética.

La entrevista

Hoy que hay una mirada global sobre lo latino, ¿qué significa para usted representar esa identidad?

Para mí es importante celebrar lo latinoamericano, de llevar ese pedacito de tierra a otros escenarios. En mi caso, aunque mi música mezcla ritmos globales, siempre necesito que haya una raíz ecuatoriana, sobre todo andina. Es algo que no pienso soltar porque es una inspiración muy fuerte.

¿Cómo construye su estética visual y sus colaboraciones con diseñadores?

Durante mucho tiempo yo misma diseñaba mis piezas y las mandaba a hacer con costureras. En Jardín Secreto ya trabajé con personas como Nia Bau, Fernanda Bertero (Liebre) y Lía Padilla. Para elegir colaboradores primero hago una investigación profunda, suelo leer autores como Bolívar Echeverría, por ejemplo, asimismo fotografío iconografía popular, construyo tableros conceptuales y después busco a los diseñadores.

Su estilismo transforma cultura y paisaje en una narrativa visual profundamente latinoamericana. Foto: Omar Hidalgo

¿Cuánto tiempo toma construir toda la parte visual?

La construcción física de piezas puede tomar entre dos y cuatro meses, dependiendo del equipo. El proceso puede empezar desde la música o desde lo visual.

¿Conserva accesorios o prendas de sus distintas etapas?

Sí. La primera corona del videoclip Temporal la tengo. La diseñé y la construyó la artesana Gabriela Granda con piezas compradas una por una en el centro de Quito. También conservo la escenografía de Jardín Secreto y mis hualcas tradicionales ecuatorianas.

¿Qué implica ese proceso de construir cada pieza?

Es larguísimo. Todo tiene un concepto detrás. Incluye ir al centro, hablar con artesanas, entender materiales, escuchar historias. Intento guardar todo lo que puedo.

Sus trajes conectan moda, artesanía y archivo cultural. ¿Siente que funciona como una plataforma para otros creadores?

Sí, totalmente. Desde el inicio una de las consignas del proyecto LaTorre era que fuera un espacio donde otros artistas también pudieran crear. Me emociona ver cómo cada vez más personas han pasado por distintas etapas. Y sueño con hacer una exposición con mis los trajes en algún momento, como una forma de mostrar cómo se ha construido todo.

También dijo

Estereotipo sobre lo latino que hay que romper: No todo lo latino o la estética latina es tropical. Para mí es importante mostrar que lo latino es muchísimo más amplio, desde el mismo mestizaje latinoamericano.

Sus estilismos en tres palabras: Elegancia, sobriedad y grandeza, inspirada en paisajes andinos.

Maximalismo en sus looks: Es parte del barroco latinoamericano, escuela quiteña, iconografía popular, mercado y calle.

Accesorios que más atesora: Las hualcas de mullos andinos.

