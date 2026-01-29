Quién es Ñusta Picuasi en 2026: la cantante ecuatoriana presenta Real

La interprete otavaleña estrena Real, la canción con la que se abre paso para lo que será su primer EP

Con 21 años, Ñusta Picuasi es ya una de las voces jóvenes más visibles de la música ecuatoriana reciente, impulsada por su impacto en redes sociales y una proyección vocal que la llevó del entorno digital a la televisión. La artista otavaleña pasó de la viralidad en TikTok e Instagram a la exposición masiva, con participaciones en formatos como MasterChef, en un tránsito que la posicionó como figura pública a escala nacional. Pero más allá de la notoriedad mediática, su presente creativo está marcado por una búsqueda personal y artística que prioriza la identidad antes que la fama.

Ese proceso se materializa en Real, sencillo con el que Ñusta abre su calendario musical de 2026 y punto de partida de su primer EP. Concebida junto a su productor y coautor Jona Flores, la canción propone una pausa consciente frente al ruido cotidiano y plantea un ejercicio de honestidad emocional. Construida desde la aceptación, Real evita el dramatismo y se sostiene en un tono introspectivo, con una interpretación vocal contenida que prioriza el mensaje y dialoga con su tránsito hacia la exposición pública, lejos de su comunidad de origen.

Con más de 11 mil oyentes mensuales en Spotify, Ñusta consolida una base de seguidores que acompaña este nuevo momento creativo.

En paralelo, ha reforzado el vínculo con sus raíces al compartir escenas de su vida cotidiana, como su visita al local de artesanías andinas de su madre, gesto que conecta su identidad personal con su herencia cultural y que dialoga con el espíritu de Real. Desde el Parque Histórico de Guayaquil, escenario de esta entrevista y sesión de fotos, la otavaleña deja en claro que su facilidad de asombro y su conexión con la naturaleza siguen siendo parte central de su inspiración artística.

Ñusta Picuasi: “La niña que empezó en redes sociales tenía mucho miedo”

¿Cómo está luego de un año tan movido de trabajo, luego de que todo el país terminó por conocer su nombre?

Me siento bastante feliz con todo lo que he podido hacer. Cada año me deja muchas cosas que aprender de mí misma, pero también metas cumplidas, desde las más pequeñas hasta otras que en algún momento sentí imposibles. Estoy contenta con el proceso que estoy viviendo. Hay muchas cosas que todavía debo aprender de los errores que cometo, pero feliz de que aquí seguimos.

¿Cuáles eran esos sueños que antes veía imposibles y que ya puede marcar como cumplidos?

Sentía muy complicado sacar canciones propias. He luchado con ese proceso, sobre todo al inicio, cuando empecé a trabajar sola. Trataba de hacer todo: los beats, grabar mis voces, aprender de producción. Era complicado. Mi familia siempre me ayudó y todavía me apoya, pero con el tiempo entendí que cada uno tiene sus responsabilidades. Así conocí a más personas y empezamos a trabajar con Jona, un productor de Guayaquil que es mi amigo. Con él componemos y trabajamos el sonido, y eso ha sido clave para encontrar lo que quiero transmitir.

¿Siente que ese proceso le permitió encontrar una identidad sonora más clara?

Sí. Las canciones que ahora tengo guardadas o que he lanzado tienen un sonido muy diferente al de mis inicios. Hay mucho más sentimiento. A veces escucho lo que hemos hecho juntos y pienso: ‘Esto lo construimos en equipo’. Me siento muy feliz y con muchas ganas de que la gente lo escuche.

Ñusta Picuasi. @andresjuradoch

Mi corazón y Real parecen dialogar entre sí. ¿Siente que Mi corazón abre el camino de este nuevo sonido?

Sí. La trabajamos con toda mi familia. En el video aparecen mis hermanos y mis sobrinos. En sonido se conecta un poco con Real, aunque cada proyecto tiene su propio sentimiento. Con Real transmito algo que con el tiempo quise descubrir y expresar. Al inicio sentía la presión de hacer algo más comercial, algo que no era cien por ciento de mi agrado. Con mis dos últimas canciones siento que por fin estoy transmitiendo lo que quiero, tanto en la voz como en la letra y en la composición.

¿Hoy prioriza su lado artístico antes que complacer lo que podría pedir la radio?

Sí¿, hago lo que mis emociones me piden que haga. Antes no me escuchaba a mí misma y eso me hacía sentir triste. Ahora me siento más feliz.

Real funciona muy bien en plataformas como los reels, pero también es una canción íntima. ¿Cómo encontró ese equilibrio junto a su productor?

Cada persona tiene su propia esencia. Yo vengo de Otavalo, Jona es de Guayaquil, ambos tenemos conocimientos musicales distintos, y esa mezcla hace que la música tenga otro sabor. Hemos probado de todo, incluso cumbias que todavía quiero que la gente escuche. Encontramos una forma bonita de trabajar juntos.

¿Cómo nació Real? ¿Hubo una idea inicial clara?

Al inicio era un proyecto muy diferente. Hablábamos sobre la muerte y el recuerdo de un ser querido. Luego a Jona se le ocurrieron otros acordes y sentimos que la canción pedía otro rumbo. Cambiamos la letra y esa primera idea quedó guardada para otro tema. Él hizo la estructura y el beat. Yo iba avanzando desde casa y luego nos encontrábamos para grabar nuevamente. Fue un trabajo conjunto y muy bonito.

Real también parece hablar del paso del anonimato a la exposición pública...

Sí. La niña que empezó en redes sociales tenía mucho miedo y se trababa al hablar. Todavía siento que hay cosas de esa niña en mí, y ya las acepté. Esa soy yo, esa es mi realidad. Me gusta mostrar que, así como me río y me equivoco, también soy una persona real, con emociones. Creo que ahí la gente se identifica, con la letra y con la música.

Ñusta Picuasi tiene 21 años. Cortesía @andresjuradoch

La música regula sus emociones

¿Disfruta más crear música alegre o música más introspectiva?

Me encanta crear música de amor. Fluyo mucho, me inspiro en la vida, en mi familia y en el amor. Mis hermanos dicen que mi forma de escribir temas de amor es muy tierna, y eso es lo que me gusta. También fluyo cuando hablo de situaciones difíciles. Me gusta sonreír todo el tiempo, pero cuando las cosas no están bien, la música me ayuda a procesarlo.

¿Le ayuda a canalizar la tristeza o la melancolía?

Cuando uno está triste, feliz o enojado, la mente se mueve diferente y salen nuevas melodías. Todo va de la mano con los sentimientos. Por eso me gusta componer incluso cuando estoy triste.

El videoclip de Real se grabó en el Teatro Bolívar. ¿Cómo fue esa experiencia?

Cansado, grabamos alrededor de diez horas. El equipo fue de Quito, Rusine. Nunca había estado en el Teatro Bolívar. Es un lugar lleno de historia y fue muy especial grabar ahí.

¿Cómo es su relación con otros artistas ecuatorianos?

Vivimos lejos, pero en redes siempre hay apoyo y respeto. Me gustaría hacer colaboraciones con artistas ecuatorianos y con uno internacional. Estoy en ese proceso.

Le faltan cerca de 200 mil seguidores para llegar al millón en Instagram. ¿Planea celebrarlo?

Tal vez salir a comer con mis padres, algo sencillo.

¿Ha pensado en un encuentro con sus seguidores?

Todavía no, pero debería hacerlo.

Su vida en casa se mantiene intacta

En redes se la vio acompañando a su madre en su local de artesanías en la Plaza de los Ponchos. ¿Cómo es ese vínculo?

He ido a la Plaza de los Ponchos desde que tenía ocho años. Soy la última hija y acompañé a mi mamá toda la vida. Hoy nos turnamos entre todos porque somos una familia numerosa. Para mí es algo muy normal y muy bonito.

¿La reconocen cuando está ahí?

Sí, y es gracioso. Estoy atendiendo como siempre, ofreciendo los productos, y de pronto la gente se queda mirándome sin decir nada. Me intimida un poco. Pero yo les sonrío porque me doy cuenta que no saben si realmente soy yo.

¿Qué tipo de artesanías realiza su familia y cómo es el proceso?

Son tapices que se hacen desde hace aproximadamente 50 años, de forma manual, en telares de madera. Los diseños tradicionales los creó mi papá, Alberto, y los más modernos los hace mi hermano Julio.

¿Ha incorporado estos elementos en sus proyectos artísticos?

Sí, me encanta usar los tapices en mis videos y sesiones, como elementos visuales. Me gusta integrarlos.

¿Su base sigue siendo Otavalo o ha pensado mudarse?

He pensado en salir a vivir sola, pero soy muy apegada a mis padres. Me cuesta. Aunque por trabajo toca salir, me siento bien con eso.

¿Qué ciudades visita con mayor frecuencia por trabajo?

Quito y Guayaquil. Siempre regreso a Otavalo.

¿Cuántos lanzamientos tiene previstos para este año?

Tengo pensado lanzar un EP de seis canciones. Ya están todas grabadas.

CRÉDITOS

Fotos: Andrés Jurado (IG: @andresjuradoch).

Producción: Alejandra Cereceda.

Styling: Israel Plaza (IG: @israelplaza_).

Maquillaje y peinado: Lissette Monar Makeup (IG: @lissettem_makeup).

Vestuario: Jéssica Velasco (IG: @jessicavelascodesigns).

Joyas: Luzma Joyas Joyería Artística Vanguardista (IG: @luzmajoyas).

Locación: Parque Histórico Samborondón (IG: @parquehistoricoec).

