Julián Campos es el nuevo compañero de Luciana Guschmer en Sorbito de Opinión

El canal de YouTube Suerte TV realizó la presentación oficial de su programación 2026 la mañana del 28 de enero. En este encuentro dirigido a socios y medios, se expuso su proyección como canal digital, plataforma de contenidos y espacio estratégico para marcas. Durante el evento, sus directivos explicaron el crecimiento del medio desde su lanzamiento y detallaron los ejes sobre los que se estructura la nueva etapa del canal.

“Para nosotros es importante presentarles lo que va a ser el crecimiento de Suerte TV como canal digital, una nueva manera de crear productos de entretenimiento”, señaló la organización al inicio del screening 2026. La presentación estuvo encabezada por Jorge Guschmer, CEO y director general de Suerte TV, quien repasó la evolución del proyecto desde 2023.

Según detalló el CEO, el objetivo fue construir una televisión digital con varios programas, horarios recurrentes y audiencias estables. En ese contexto, compartió cifras del canal: más de 262.000 suscriptores, un promedio de 170.000 usuarios mensuales recurrentes en 2025, más de 65 millones de visualizaciones acumuladas y más de 26 millones de horas de visualización.

Los nuevo programas de Suerte TV

De cara a 2026, Suerte TV anunció un crecimiento basado en “más programas, más talentos y alianzas estratégicas”. En su parrilla se mantienen espacios como Siempre lo mismo, con Gina López, José Andrés Caballero, Carla Bruno y Fabrizio Jalón; Hueveando, con Nexar Gómez y Michael Steve, que estrena su cuarta temporada; y SDO (Sorbito de Opinión), con Luciana Guschmer, Viviana Salame y Daniel Reinoso, que incorpora un cambio de imagen y nuevos talentos, Julián Campos y Adrián Peraza.

La nueva programación suma dos propuestas. GOAT (Gente opinando antes de tiempo), el primer programa deportivo del canal, se emitirá los lunes y estará conducido por Dorian Linzan junto con Bocha (Bernardo Paredes), Don Fútbol (Leandro Salvador Cazar), Daniel Reinoso y Marco Cedeño.

Además, los martes se estrenará No pasa nada, con Carlos Lira, Belén Montero, Lucho Bresciani y Angie González. Con estos espacios, Suerte TV confirmó una parrilla semanal de cinco programas.

También se confirmó la alianza con la Selección de Creadores de Contenido del Ecuador, con la que Suerte TV producirá y transmitirá partidos amistosos y contenidos vinculados al fútbol de entretenimiento durante 2026.

Según Viviana Salame, la nueva temporada de Sorbino de Opinión llega con una energía distinta, marcada por la química que se ha ido construyendo con los nuevos integrantes del panel. Aunque reconoce que al inicio tuvo dudas por las diferencias de edades y trayectorias, asegura que esa mezcla terminó jugando a favor del programa.

En los primeros encuentros con Julián Campos y Adrián Peraza, dice, la conversación fluyó de manera natural, con momentos genuinos de risa y un equilibrio que se fue dando de forma orgánica, especialmente en el rol de mediación dentro del grupo. Para Salame, el cambio no busca repetir fórmulas anteriores, sino abrir una etapa en la que la dinámica entre los chicos permita una opinión más fresca, sin perder la esencia del espacio ni el formato en vivo que lo caracteriza. El nuevo capítulo se estrena este 29 de enero a las 20:00.

