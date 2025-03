Carolina Plaza: "He podido amaestrar el arte de hablar en internet"

Con una personalidad carismática y un sentido del humor que conecta con miles de personas, Carolina Plaza se ha convertido en una de las figuras de internet del país más reconocidas de los últimos años. A través de sus experiencias personales y ocurrencias, ha logrado cautivar a una audiencia que se identifica con su contenido.

Antes de ingresar al pódcast Sí Somos, Carito, como la llaman sus amigos, ya tenía una relación con las redes sociales, aunque no tan fuerte, ya que su carrera estaba enfocada en la publicidad. Durante ese tiempo, creaba contenido para diversas marcas y trabajaba en agencias publicitarias, siendo la encargada de contactar a influencers para que colaboraran con las marcas. “Pasé de ser la que convocaba a los influencers a ser la convocada”, comenta Carolina. Actualmente, sigue desempeñándose en el mundo de la publicidad, pero de manera remota.

Con el tiempo, tras su incorporación al programa, su vida se volvió más pública, atrayendo muchas miradas. Plaza recalca que no hay nada más valioso que “ser uno mismo”, y esa autenticidad le abrió las puertas para formar parte del pódcast. A pesar del miedo en esta nueva etapa, ella confiesa que a logrado adaptarse al mundo digital. “He podido amaestrar el arte de hablar en internet”, explica. En una entrevista exclusiva con EXPRESIONES, comparte detalles sobre su trayectoria, los retos que ha enfrentado en el mundo del entretenimiento digital y cómo ha construido una comunidad fiel que la sigue en cada episodio. Además, nos cuenta un poco sobre su vida antes de ingresar al mundo de las redes sociales.

Carito Plaza posa para EXPRESIONES Fabián Sesén

El inicio en Sí Somos: una oportunidad inesperada

Carolina recuerda que la propuesta para unirse al pódcast llegó de manera sorpresiva. Una de sus amigas, Luciana Gushmer, le escribió para decirle que Amir Abbedrabo y Jorge Gushmer, creadores del proyecto, querían hablar con ella. En ese momento, Carolina se preguntó por qué la habían escogido, ya que, según su criterio, no encajaba en el perfil de un creador de contenido. “No era influencer, no tenía decenas de miles de seguidores, no cumplía con el ‘checklist’ que creía necesario”, explica.

Aunque no esperaba que esta experiencia cambiara su vida, sí deseaba que todo saliera bien. Durante las primeras grabaciones, sintió mucho miedo de que sus comentarios pudieran ser controversiales. “Salía de grabar y pensaba: ‘¿Qué dirá mi familia?, ¿Qué dirá mi novio?, ¿Qué dirá la gente con la que trabajo o los posibles clientes?’”, confiesa Carolina.

El día del estreno del primer episodio, el nerviosismo la llevó a evitar ver el lanzamiento en casa y, en su lugar, fue al cine con una amiga. Fue en ese momento cuando notó el impacto del proyecto: “Estaba en la fila del bar del cine y vi a dos chicos viendo el programa en vivo”. Durante los primeros meses, revisaba los episodios con cierto temor, preocupada por la reacción del público. Su familia tampoco esperaba la exposición que ella obtuvo con el pódcast. Su madre, en especial, la aconsejaba sobre lo que decía en los episodios, recordándole siempre la importancia de elegir “lo correcto sobre lo popular”. Hasta el día de hoy, su mamá sigue viendo cada capítulo y no duda en regañarla si lo considera necesario.

Carito Plaza es publicista de profesión. Fabián Sesén

El impacto en redes y la salud mental

El ascenso de Carolina en redes sociales fue rápido e inesperado. De la noche a la mañana, su vida cambió drásticamente debido a la exposición que le brindó el pódcast. Recuerda que Sí Somos se estrenó un miércoles de julio de 2023, pero hasta el día anterior su vida era completamente distinta. A su familia aún le sorprende el alcance que ha logrado. Para Carolina, lo más gratificante de su trabajo es poder acompañar a las personas en distintos momentos de su vida, sacándoles una sonrisa incluso en los días difíciles. Sin embargo, también reconoce que el impacto de las redes puede ser abrumador. Por ello, considera que esta “blindada” ante los comentarios negativos.

“Tengo muy claro quién soy y no voy a ponerlo en duda por nadie”, afirma. Aunque al principio tuvo inquietudes sobre cómo manejar esta nueva etapa, ha logrado mantenerse firme. En cuanto a las críticas sobre su físico, las toma con humor y reconoce que la terapia ha sido clave para filtrar lo que realmente importa. Recomienda a sus seguidores ser selectivos con el contenido que consumen y evitar idealizar a los demás. “Es tan simple como poner ‘no me interesa’ o ‘bloquear’”, menciona. Para ella, la terapia es una herramienta fundamental, no solo cuando se está en crisis, sino como parte del autocuidado. “Es importante encontrar un profesional con el que te sientas cómodo y no te juzgue”, aconseja. Finalmente, destaca que la salud mental también está influenciada por las relaciones personales. Contar con un buen sistema de apoyo, ya sea en la familia o en las amistades, puede marcar la diferencia en el bienestar emocional.

Tierra Market: Un sueño sostenible

Tierra Market es un mercadito sostenible que busca fomentar el consumo local y consciente. La idea surgió cuando Carolina trabajaba en un video para las redes sociales de una marca y contactó a la influencer de moda sostenible Alejandra Echeverría para la colaboración. Al finalizar la grabación ambas estaban conversando sobre la dificultad de encontrar tiendas de ropa de segunda mano con una plataforma física, ambas llegaron a la conclusión de que era necesario un espacio donde los negocios sostenibles pudieran exhibir sus productos. Creando así a Tierra Market.

Sin embargo, Carolina pausó el proyecto para adaptarse a su nueva realidad en redes y en el pódcast. Ahora, su meta es retomarlo y seguir desarrollándo este proyecto que vió nacer.

Fotos: Fabián Sesen (IG: @fabiansesenstudio)

Producción: Alejandra Cereceda

Estilismo: Israel Plaza (IG: @israelplaza_)

Maquillaje y peinado: Diana Camila Salazar (IG: @bydianacamila)

Vestuario: Unity Stores (IG: @unitystores)

Locación: Sociedad Anónima (IG: @sociedadanonimaec)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!