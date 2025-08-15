Golpe a Los Lobos en Quevedo: Operativo deja varios capturados

La intervención dejó varios detenidos vinculados a la organización criminal Los Lobos, entre ellos presuntos cabecillas

Un megaoperativo en Quevedo se realizó este 15 de agosto de 2025.

El Bloque de Seguridad realizó una operación militar en distintos sectores de Quevedo, ciudad que ha registrado altos niveles de violencia vinculada al crimen organizado.

Desde la madrugada de este viernes 15 de agosto, aproximadamente 280 efectivos intervinieron en varios puntos del cantón. El operativo permitió la detención de varios individuos identificados como objetivos de alto valor, presuntamente vinculados a la organización criminal Los Lobos, una de las estructuras delictivas más activas en el país.

Detenciones de objetivos de alto valor

Hallan maleta con más de 50.000 dólares durante allanamiento en vivienda de La Aurora Leer más

Uno de los detenidos fue Lizandro L., quien se encontraba en una vivienda con características asociadas a estructuras narcodelictivas: acabados de lujo, altares vinculados a la narcocultura y cuadros de personajes del crimen organizado. En el lugar se incautaron armas, municiones y una credencial que lo vinculaba como exagente de seguridad del Ministerio de Gobierno en 2020. Las autoridades investigan su posible relación con actividades de narcotráfico.

En otro punto del operativo, se capturó a alias Cojo y alias Mocho, señalados como presuntos responsables de extorsiones, asaltos y secuestros en la zona. Ambos fueron encontrados con armas, municiones y aproximadamente tres kilos de sustancias sujetas a fiscalización.

Además, se logró la liberación de un transportista que había sido secuestrado el día anterior. La estructura criminal exigía 200 mil dólares a su familia como condición para su liberación.

Contexto nacional marcado por la violencia

Desde enero de 2024, Ecuador enfrenta una crisis de seguridad marcada por el crecimiento de bandas narcodelictivas. El presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno. Las Fuerzas Armadas ejecutan operaciones contra grupos como Los Lobos, Los Tiguerones y otros.

La intervención en Quevedo forma parte de esta estrategia nacional, que busca recuperar territorios controlados por el crimen organizado y reducir los niveles de violencia según el ministro Gian Carlo Loffredo, quien añadió que las operaciones continuarán en distintas provincias.

#URGENTE 🚨 Operación “Gran escala” trae contundentes resultados en el corazón del crimen.



➡️El Bloque de Seguridad por medio de las FF.AA trajo consigo la captura de varios objetivos de alto valor que tenían atemorizada la ciudad de Quevedo pertenecientes a Los Lobos.



Desde… pic.twitter.com/i1h7Px0Jbw — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) August 15, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!