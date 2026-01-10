La ciudad cobra primero y limpia después: la polémica en Durán

Ecosistema. En los canales naturales de Durán hay basura sobre el agua y en las orillas.

En el cantón Durán se acumula un malestar generalizado. No tiene que ver —al menos no esta vez— con la inseguridad que desde hace, por lo menos, cuatro años mantiene a los ciudadanos encerrados, con miedo incluso de salir a trabajar. El reclamo ahora apunta a la basura: a su presencia constante en calles y canales, y al costo que hoy implica convivir con ella.

Malestar ciudadano en Durán: basura y caos urbano

Montículos de desechos, canales convertidos en vertederos, animales sobrevolando la suciedad. Ese es el paisaje cotidiano en buena parte del cantón. Y, sobre ese escenario, un incremento abrupto de impuestos. “Estamos hartos de vivir así y, aun así, este año tenemos que pagar dos, cuatro o hasta seis veces más de lo que pagábamos antes. Durán es un desastre. ¿Dónde está el alcalde que trabaja desde una computadora a miles de kilómetros, mientras todo aquí, en el cantón que prometió sacar adelante, se cae a pedazos?”, reclamó el 7 de enero Rubén Cajamarca frente al Municipio.

Su caso se repite. Cajamarca pasó de pagar 19,35 dólares en 2025 a 91 dólares este año. El salto no se explica por mejoras visibles ni por un servicio reforzado, sino por la aplicación de la tasa de Gestión Integral de Desechos (GID), correspondiente a la recolección de basura.

El salto de impuestos que indignó a los vecinos

Hasta el año pasado, esta tasa —tanto para el sector residencial como para el industrial— se cobraba a través de las planillas de energía eléctrica emitidas por CNEL. En octubre, el Gobierno trasladó a los municipios la responsabilidad de definir el mecanismo de cobro. En Durán, el Concejo Cantonal resolvió en diciembre que el pago sea anual, anticipado y calculado en función del catastro vigente y del tamaño del predio.

El resultado es una tabla que mide el metraje, no la calidad del servicio. Un inmueble de entre 0 y 72 metros cuadrados debe pagar el 2 % del salario básico unificado, hoy fijado en 482 dólares, es decir, 9,64 dólares. De 73 a 144 m², el 4 %; de 145 a 290 m², el 6 %; de 501 a 700 m², el 14 %; y desde los 1.000 m² en adelante, el 25 %. Un esquema que, en los barrios, se percibe como un cobro desproporcionado y ajeno a la realidad.

Para el sector industrial rige una tabla distinta, con valores que van desde el 50 % de un salario básico unificado hasta el equivalente a seis salarios.

En Durán, la basura se acumula en calles, canales y mercados, incluso cerca de la Municipalidad y el hospital público. CARLOS KLINGER

Vecinos denuncian cobros injustos y falta de transparencia

En la práctica, el aumento no dialoga con lo que se ve en las calles. “Aquí la basura no se recoge como se debe. Si el servicio fuera impecable, las quejas serían menores. Pero ni sumando lo que pagaba mensualmente el año pasado se alcanza lo que ahora debo pagar en un solo año. Antes eran poco más de tres dólares al mes; ahora casi 60 al año. Cobrar según el tamaño del predio, en estas condiciones, es un robo descarado”, cuestionó Romina Orejuela mientras fotografiaba los desechos acumulados en las aceras que colindan con el Cabildo.

La suciedad no se limita a zonas periféricas. Un recorrido de este Diario constató basura acumulada no solo en los alrededores de la Municipalidad, sino también cerca del hospital público de Durán, en los mercados y en ciudadelas como El Recreo, La Primavera y varios tramos de la Abel Gilbert. Entre los desperdicios había sillas, colchones, camas, plásticos, trozos de madera y restos de todo tipo.

Hay cobros más altos que otros, sin embargo no se debería cobrar $ 1 mas, pues el servicio es deficiente.

Fabricio Ojeda

residente

En El Recreo, además, los canales naturales de aguas lluvias estaban cubiertos por una verdadera “cama” de despojos, sin distinción entre residuos domésticos y objetos voluminosos.

En ese contexto, el incremento resulta difícil de digerir. Para Nelly Mera, residente del cantón, pagar alrededor de 20 dólares más que en 2025 no se sostiene frente al abandono visible. “Es poco lo que a mí me ha tocado pagar de más, no me pasa como a muchos. Sin embargo, no debería ser así, porque no veo cambios por parte de las autoridades para remediar el problema. Y es que si no hay orden, si no hay un mejor servicio, si no hay sanciones para quienes ensucian la ciudad ni control sobre los chamberos, si no hay nuevas ordenanzas que regulen lo que vivimos, no hay justificación alguna. Así sea un dólar más, no deberían cobrarlo. Aquí no se ve ninguna intención de mejorar”, reflexionó.

Mecanismo Hasta 2024, la tasa de basura se cobraba a través de las planillas de CNEL. Desde este año, el Municipio asumió la definición del esquema de cobro.

La tasa de Gestión Integral de Desechos (GID) ahora se cobra anual, anticipada y según el tamaño del predio. CARLOS KLINGER

Preguntas sin respuesta: el silencio del Municipio

Frente a esta situación, desde el pasado 8 de enero EXPRESO ha solicitado una entrevista al Municipio para profundizar en el tema. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En ese silencio quedaron preguntas clave: por qué el Municipio decidió incrementar —según denuncias ciudadanas y lo constatado por EXPRESO— la tasa de recolección de basura en determinados casos, pese a que en la ciudad persiste una acumulación visible de desechos; qué mejoras concretas puede exhibir hoy la administración municipal para justificar que contribuyentes hayan, en algunos casos, pasado de pagar menos de 20 dólares al año a valores cercanos a los 90; y si no se considera un error político y administrativo cobrar por adelantado un servicio que amplios sectores califican como deficiente.

Entre las zonas más afectadas por la acumulación de basura incluyen El Recreo, La Primavera y varios tramos de Abel Gilbert. CARLOS KLINGER

También quedó sin explicación la decisión de aplicar un cobro anual y anticipado, en lugar de un esquema progresivo o condicionado a resultados; así como el criterio de usar el tamaño del predio como principal base de cálculo de la tasa —algo que, según versiones recogidas, no se aplicaba antes— en vez de la cantidad de residuos generados o la frecuencia del servicio. Un modelo que, además, podría afectar a familias que habitan en predios grandes, pero que no necesariamente producen más basura.

El servicio es desigual: hay zonas un tanto más limpias, como el centro, y otras donde se camina y se huelen los desechos.



Carmen Toala

residente

La necesidad de un servicio eficiente y autoridades presentes

Este silencio genera todavía más malestar entre la ciudadanía. “Uno de los graves problemas de Durán es que nadie explica nada. No hay transparencia, ni dicen a qué responden determinadas decisiones. Como ciudad, vamos en retroceso. Sueño con una ciudad desarrollada porque tenemos todo para urbanísticamente ser linda. Pero no hay voluntad. Las obras que nos dan no dejan de ser migajas. Suena duro, pero es real. Necesitamos autoridades presentes, que hablen... Necesitamos que lo recaudado en impuestos se invierta en áreas verdes, movilidad y turismo. Merecemos vivir mejor”, señaló Betty Lascano, quien vive a escasos metros del malecón que colinda con la estación de la Aerovía. “Otro punto olvidado. Por el que nadie hace nada…”.

