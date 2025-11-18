Guayaquil ajusta la tasa de basura: Concejo aclara que no habrá incrementos

Municipio de Guayaquil redefine cobro de la TRB tras reparos de Contraloría. El Concejo debate el tema este martes 18

Hecho. Guayaquil redefine el cobro de la tasa de basura tras meses de observaciones y disputas internas

El Municipio de Guayaquil avanza en la actualización de la ordenanza que regula la Tasa de Recolección de Basura (TRB), un proceso marcado por observaciones de la Contraloría y desacuerdos técnicos entre varias direcciones municipales.

Tras meses de intercambio de memorandos, tres versiones del proyecto normativo y reuniones de última hora, el Concejo Municipal se apresta a tratar una reforma que busca ordenar el cobro mensual del servicio y precisar los procedimientos de recaudación.

Según los documentos anexos, la Contraloría General del Estado había requerido desde 2023 que el Municipio actualizara el marco legal de la TRB. La entidad observó que la normativa vigente —reformada por última vez en 2021— no establecía plazos de cobro, no definía el proceso precoactivo y no actualizaba los convenios con los agentes encargados de recaudar la tasa, principalmente Interagua.

En respuesta, en marzo de 2025 la Dirección General Financiera presentó un primer proyecto de reforma. Sin embargo, lo que debía ser un trámite administrativo se convirtió en un proceso de revisiones, reparos y contrapropuestas de Aseo Cantonal, la Procuraduría Síndica, Planificación, Gestión Ejecutiva y otras dependencias.

Reforma a la tasa de recolección en Guayaquil avanza sin subir el valor, según el Concejo

El texto consolidado que llegó al Concejo establece varias modificaciones de fondo. Este martes 18 de noviembre se realizó una sesión extraordinaria presidida por la vicealcaldesa Tatiana Coronel, en ausencia del alcalde Aquiles Álvarez. La moción fue presentada por la concejala Emily Vera, quien aclaró: “No sube la tasa”. Añadió: “Debemos vigilar. Guayaquil merece reglas claras y justas, una ciudad limpia, ordenada y bien administrada, sin cargar a los hogares y a las industrias”.

Terry Álvarez, también edil, señaló que se trata de “una reforma técnica y responsable”. Por su parte, Miriam Merelo, de la Dirección Financiera, recalcó que no es una tasa nueva, que CNEL ya no entrega información y que “no va a haber reliquidaciones en el futuro”. Agregó que “este proyecto es transitorio y se basa en parámetros de estudios realizados”.

Tatiana Coronel lideró la mesa del Concejo tras la ausencia de Aquiles Álvarez. JUAN FAUSTOS

