dormitorios militares
El Municipio informó que en diciembre se entregará la obra.Cortesía

Guayaquil avanza 76% en construcción de alojamientos para 200 militares

El Municipio de Guayaquil informó que la construcción de los alojamientos para militares se entregará en diciembre

La construcción de dos alojamientos para 200 militares en Guayaquil registra un 76% de avance y será entregada en diciembre de 2025, según el Municipio, liderado por Aquiles Álvarez.

El proyecto forma parte de un convenio tripartito entre la Alcaldía, Segura EP y el Ministerio de Defensa Nacional. Los nuevos espacios estarán destinados a personal de la Brigada de Infantería N.º 5 Guayas, dentro del Fuerte Militar Huancavilca.

Cada bloque habitacional mide 52 metros de largo y seis de altura. Según el Municipio, cada uno cuenta con 104 casilleros de hormigón con puertas, aunque la capacidad real será para 104 uniformados por bloque.

“Los trabajos estructurales y la instalación de cerámica en los pisos ya fueron completados. Actualmente se aplica pintura elastomérica, un recubrimiento impermeable y de alta resistencia, y se realizan los acabados en los baños”, señaló el comunicado municipal difundido este 12 de noviembre.

La inversión asciende a 480.000 dólares. Con estas nuevas instalaciones, que cuentan con el respaldo del Concejo Cantonal, se busca fortalecer las operaciones de las Fuerzas Armadas en Guayaquil, al ofrecer espacios adecuados para el descanso y preparación del personal asignado a tareas de control y seguridad territorial.

GUAYAQUIL FUERTE MILITAR
Guayaquil avanza 76% en construcción de alojamientos para 200 militares.Cortesía

Convenio con Ministerio de Defensa, ¿en qué consiste?

Según información oficial, como parte de este convenio firmado en enero de 2024, las Fuerzas Armadas colaboran con la Alcaldía para capacitar a los Agentes de Control Municipal (ACM) y al personal operativo de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), aprovechando su capacidad operativa, infraestructura y experiencia.

