La otra cara de la Navidad en Quito: niños y familias sobreviven en las calles

Situación. Miguel Fernández recorre las calles de Pifo junto a su familia, ofreciendo productos para poder alimentarse durante la temporada navideña.

En plena temporada navideña, las calles de Tumbaco y Pifo reflejan una realidad que contrasta con el espíritu festivo: familias enteras y personas en situación de vulnerabilidad recorren centros comerciales, ferias y negocios, intentando obtener ingresos para cubrir necesidades básicas. Padres, madres e incluso niños se ven obligados a trabajar en la calle, vendiendo productos o recurriendo a la mendicidad.

Navidad visibiliza la crisis social en Tumbaco y Pifo

Miguel Fernández, de 48 años, llegó hace apenas una semana a Quito desde Chile acompañado de su esposa, sus dos hijas menores, su hermano, su cuñada y sobrinos. “Vine a Pifo buscando un sustento para mi familia”, comenta. A diferencia de otros, él no pide dinero, sino que compró una funda de chupetes que ofrece a transeúntes. El día que dialogó con Diario EXPRESO, manifestó que sus hijas solo pudieron comer dos panes con colada. “La vida en la calle es muy fuerte. Hay gente que ayuda, pero otras son indiferentes”.

No se trata de un caso aislado. Según residentes de Tumbaco y Pifo, muchas personas han migrado desde el centro de Quito en búsqueda de mejores oportunidades en los valles cercanos. María José Álvarez, moradora de Tumbaco, señala que la saturación de habitantes de calle en la capital ha generado que familias enteras se desplacen a estas parroquias.

“En el parque central de Tumbaco, por ejemplo, el desempleo y la época navideña se combinan. Muchas personas aprovechan para vender cualquier producto. Son padres con sus hijos, y esta situación suele intensificarse en las tardes”, describe.

La situación de vulnerabilidad también ha generado intervenciones de las autoridades. La Policía Nacional rescató a una niña de aproximadamente tres años en San Juan de Cumbayá la noche del lunes pasado, luego de que una ciudadana alertó al ECU-911 sobre su presencia en la vía pública. La menor se encontraba acompañada por un adulto en estado de embriaguez.

Niños con sus padres llegan a Tumbaco también para vender productos. Leonardo Velasco Palomeque

Patronato Municipal refuerza atención a niños en riesgo

Según vecinos, la infante vivía en situación de calle con sus padres, quienes presuntamente tienen problemas de consumo de sustancias estupefacientes. Posteriormente, fue entregada a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), para iniciar los trámites legales de protección.

Cerca de la Administración Zonal de Tumbaco, Luisa, una mujer que llegó desde el centro de Quito, trabaja en la venta de gorros navideños con su niña de cuatro años. “Salí porque el centro está muy peligroso, con muchas personas en situación de calle. Con estas ventas logro alimentar a mi hija”, afirma.

Desde el Patronato Municipal San José, Nicolás Malo, director de Servicios de Cuidados, explica que esta problemática aumenta cada diciembre. “El trabajo infantil y la mendicidad se incrementan en Navidad, por lo que tenemos estrategias específicas para atender a estos niños y adolescentes”.

Para ello cuentan con unidades de atención llamadas Guardianes de la Niñez, donde se garantiza que puedan estudiar y recibir cuidado mientras sus padres trabajan en el comercio informal. “Incluso contamos con servicios nocturnos en zonas como La Mariscal o el Mercado Mayorista, donde la problemática ocurre especialmente de noche”.

Hecho. Personas en situación vulnerable piden dinero en calles de Tumbaco. Leonardo Velazco

Malo agrega que el flujo de familias y niños que llegan de otras provincias y cantones a la ciudad genera un desafío adicional. “Trabajamos con municipios de lugares como Riobamba y Latacunga para desarrollar estrategias de sensibilización y campañas preventivas, evitando que la problemática se concentre únicamente en la capital”.

En Tumbaco y Cumbayá, el Patronato mantiene puntos itinerantes de atención durante los fines de semana. Allí identifican casos de mendicidad o trabajo infantil y, si existe riesgo para los menores, activan los protocolos respectivos con la Dinapen.

“Si los niños están acompañando a sus padres en ventas o mendicidad pero no viven en la calle, les ofrecemos nuestros servicios. Si hay riesgo inminente, se aplican protocolos de protección inmediatos”, detalla Malo.

En cuanto a cifras, el director asegura que en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se estima que alrededor de 7.000 niños y niñas se ven involucrados en trabajo infantil y mendicidad. “Este año atendemos a más de 2.000 menores de edad, principalmente de cuatro a 15 años, asegurando su acceso a la educación y evitando la deserción escolar, que es uno de los mayores riesgos asociados a la mendicidad”.

