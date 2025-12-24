En 2025, la AMC ha decomisado más de 10.000 pirotécnicos en Quito.

AMC clausura local en El Tejar por venta ilegal de más de 2.650 pirotécnicos

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un establecimiento ubicado en el sector de El Tejar, en el centro de Quito, tras detectar la comercialización clandestina de más de 2.650 elementos pirotécnicos, almacenados de forma oculta y sin los permisos correspondientes.

Más de 2.650 pirotécnicos decomisados en operativo en El Tejar

La intervención se ejecutó de manera coordinada con el Cuerpo de Agentes de Control, Bomberos Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Policía Nacional y Control de Armas de las Fuerzas Armadas. Durante el operativo, las autoridades descubrieron que detrás de una aparente confitería y local de venta de ropa se ocultaba material pirotécnico altamente inflamable.

Según el informe oficial, la pirotecnia estaba almacenada en una pequeña bodega ubicada en el segundo piso del inmueble, en condiciones inadecuadas que representaban un riesgo para los moradores y negocios aledaños. En el lugar se hallaron cajas con estrellas, martillos, silbadores y otros productos similares.

Multas y sanciones por venta ilegal de pirotécnicos

Pablo Osorio, responsable de la Unidad de Operativos de la AMC, informó que el material decomisado será destruido por las Fuerzas Armadas. Además, recordó que la venta de fuegos pirotécnicos en el Distrito Metropolitano de Quito requiere permisos municipales, autorización del Cuerpo de Bomberos y la aprobación de Control de Armas.

De acuerdo con el Código Municipal, quienes comercialicen pirotecnia sin autorización pueden enfrentar multas de hasta $ 1.880. En el caso de fábricas que operen de forma ilegal, las sanciones pueden alcanzar los $ 7.050. Asimismo, la venta de pirotecnia en el espacio público está prohibida en la capital.

La AMC detalló que, en lo que va de 2025, se han decomisado más de 10.000 elementos pirotécnicos en distintos operativos realizados en Quito. Ante esta situación, el Municipio exhortó a la ciudadanía a evitar la compra y manipulación de estos productos y, en caso de adquirirlos, hacerlo únicamente en establecimientos autorizados y cumpliendo las medidas de seguridad, con el fin de prevenir incendios y emergencias.

