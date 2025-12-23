Asalto armado en centro de salud de Quito: delincuentes simularon una emergencia

Delincuentes armados fingieron una emergencia médica para ingresar al Centro de Salud N.° 1 . Esto se sabe

En las cámaras de seguridad quedó registrado el robo a un centro de Salud en el Centro Histórico.

Un violento asalto armado sacudió la madrugada del 21 de diciembre de 2025 al Centro de Salud N.° 1, ubicado en las calles Rocafuerte y Venezuela, en el Centro Histórico de Quito. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya son analizadas por la Policía Nacional.

Fingieron una emergencia para ingresar al centro de salud

De acuerdo con el reporte policial, cerca de las 02:50, un hombre de tez trigueña y contextura delgada llegó al ingreso principal del establecimiento alegando que una persona se encontraba convulsionando y requería atención urgente. Ante la supuesta emergencia médica, el guardia de seguridad abrió la puerta, sin imaginar que se trataba de un asalto planificado.

En ese instante, dos sujetos armados y encapuchados ingresaron violentamente al centro de salud. Bajo amenazas con armas de fuego, intimidaron al guardia y le sustrajeron su chaleco antibalas, un arma de fuego y su teléfono celular.

De inmediato, los antisociales neutralizaron a una segunda guardia de seguridad, a quien también le robaron su chaleco antibalas y una pistola, perteneciente a la empresa privada que brinda custodia al establecimiento.

La segunda guardia relató que se encontraba descansando en un escritorio cuando escuchó que su compañero abría la puerta. Al intentar reaccionar, fue apuntada con un arma, agredida físicamente y obligada a ingresar a una habitación junto con personal médico y de limpieza, todos amenazados de muerte.

Personal médico fue intimidado durante el asalto

El asalto se extendió al personal de salud. La obstetra de turno indicó que alrededor de las 02:40 atendía a una paciente cuando fue abordada por un delincuente armado, quien le robó su teléfono celular iPhone. Al negarse a entregar la clave de acceso, fue golpeada en la cabeza con el mismo dispositivo y posteriormente obligada a arrodillarse junto al resto del personal, bajo amenazas de dispararles.

El asalto ocurrió de madrugada en el Centro Histórico de Quito y quedó registrado en cámaras de seguridad que ya son analizadas por la Policía. Captura de video

Por su parte, el médico de turno relató que acudió al ingreso del centro de salud tras escuchar desesperados pedidos de auxilio por una supuesta convulsión. Al abrir la puerta, fue apuntado directamente a la cabeza y golpeado con la cacha de un arma de fuego. Al no portar un teléfono celular, los antisociales le sustrajeron un reloj. Posteriormente, fue encerrado por algunos minutos en un baño y luego llevado junto al resto de las víctimas, a quienes los delincuentes obligaron a tenderse en el piso antes de huir del lugar.

Tras el asalto, la Policía coordinó acciones con la Policía Judicial y la Coordinación Zonal 9 de Salud – Gestión de Riesgos para el levantamiento de indicios y la revisión de cámaras de seguridad. Las imágenes captaron el ingreso y desplazamiento de tres sujetos de contextura delgada, vestidos con ropa oscura, chompas con capucha y mascarillas.

Según la información preliminar, los delincuentes se movilizaban en un vehículo tipo SUV, aunque no fue posible identificar placas ni color, debido a que las grabaciones son en blanco y negro y de baja resolución.

La novedad fue reportada de inmediato al ECU 911, y personal de la Policía Judicial del Distrito Manuela Sáenz asumió el procedimiento investigativo. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar y localizar a los responsables de este asalto armado, ocurrido en uno de los principales centros de salud del Centro Histórico de Quito.

