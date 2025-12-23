Estos son los horarios del Metro, Trole y Ecovía en Navidad en Quito

Conozca los horarios del transporte municipal en Quito durante Navidad

Trolebús y Ecovía ajustarán sus horarios el 25 de diciembre para garantizar el traslado de los usuarios en Quito.

Durante el feriado de Navidad, el sistema de transporte municipal de Quito modificará sus horarios con el objetivo de garantizar la movilidad segura y ordenada de la ciudadanía. La Empresa de Pasajeros y el Metro de Quito anunciaron los cronogramas especiales que regirán entre el miércoles 24 y el domingo 28 de diciembre.

Operación especial el jueves 25 de diciembre

El jueves 25 de diciembre, día central del feriado, los servicios del Trolebús, Ecovía y rutas alimentadoras operarán en un horario reducido, de 06:00 a 20:00, para atender la demanda de viajes durante la jornada festiva.

Para este día, el Trolebús circulará con 40 unidades, mientras que la Ecovía contará con 63 unidades, distribuidas estratégicamente a lo largo de sus corredores para asegurar la continuidad del servicio.

Horarios regulares el resto de la semana

El Municipio informó que, fuera del 25 de diciembre, la operación se mantendrá con normalidad en los servicios administrados por la Empresa de Pasajeros:

Miércoles 24 y viernes 26 de diciembre

Trolebús y Ecovía: de 05:00 a 22:00

Alimentadores: de 05:00 a 22:30

Sábado 27 de diciembre

Trolebús y Ecovía: de 06:00 a 21:00

Alimentadores: de 06:00 a 21:30

Domingo 28 de diciembre

Trolebús y Ecovía: de 06:00 a 20:00

Alimentadores: de 06:00 a 20:30

Metro de Quito operará con normalidad

El Metro de Quito mantendrá su servicio regular durante todo el feriado, facilitando los desplazamientos hacia encuentros familiares, actividades recreativas y otros compromisos ciudadanos. Los horarios establecidos son:

Miércoles 24: de 05:30 a 23:00

Jueves 25: de 07:00 a 22:00

Viernes 26: de 05:30 a 23:00

Sábado 27: de 07:00 a 23:00

Domingo 28: de 07:00 a 22:00

Para agilizar el ingreso y evitar filas, se recomienda utilizar los medios digitales de acceso, como la cédula de ciudadanía, la Tarjeta Ciudad o el código QR digital.

Recomendaciones para la ciudadanía

El Municipio de Quito exhorta a las y los usuarios a planificar con anticipación sus desplazamientos, respetar los horarios establecidos y seguir las indicaciones del personal operativo. Estas medidas buscan garantizar un servicio eficiente y seguro antes, durante y después del feriado de Navidad, en beneficio de toda la ciudad.

