Quito: Caso Paulina Gallo podría pasar a femicidio, advierte Fiscalía

Bomberos del cantón Mejía localizaron el cuerpo de Paulina Andrea Gallo en una quebrada de la vía Alóag–Santo Domingo.

La investigación por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Paulina Andrea Gallo Velásquez, de 43 años, dio un giro decisivo. Dos hombres, identificados como Fabián Arturo Carrasco y Juan Pablo Vera, recibieron prisión preventiva tras la formulación de cargos por los delitos de desaparición involuntaria y robo, en concurso real de infracciones. La Fiscalía no descarta que el proceso derive en un caso de femicidio, una vez concluyan las pericias genéticas.

Caso Paulina Gallo: dos detenidos por desaparición y robo

Paulina fue reportada como desaparecida el 12 de diciembre de 2025, en el sector de Quitumbe, sur de Quito, según el portal oficial de personas desaparecidas en Ecuador. Desde ese día, su familia perdió todo contacto con ella: no respondía llamadas ni mensajes y su vehículo también había desaparecido, lo que activó una búsqueda a escala nacional.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal especializado en personas desaparecidas expuso una serie de elementos de convicción, entre ellos la versión de una testigo protegida, quien habría sido amenazada de muerte por Fabián Arturo. La mujer entregó información clave sobre los hechos que rodean la desaparición de Paulina, lo que permitió avanzar en la investigación.

Según el testimonio recabado, Paulina y Fabián Arturo habrían iniciado una relación sentimental semanas antes de su desaparición. En ese contexto, el procesado presuntamente habría planificado robar el vehículo de la víctima y quitarle la vida. Los hechos se habrían cometido entre el 12 y 13 de diciembre, y el cuerpo habría sido arrojado en una zona conocida como La Cordillera.

Fiscalía detalló que, tras cometer el crimen, los implicados intentaron vender el automóvil de Paulina. Aunque inicialmente no lo habrían logrado, una versión posterior del propio procesado indicó que el vehículo fue finalmente comercializado en Manabí, por lo que se ordenó su retención judicial como parte de las diligencias.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días

El expediente también incluye la versión del denunciante, quien relató que un familiar acudió al domicilio de Paulina el 12 de diciembre y encontró la puerta abierta, las luces encendidas y objetos desordenados. El auto no estaba en el garaje. Además, desde el teléfono celular de la víctima se enviaron mensajes a varios contactos solicitando transferencias bancarias de 150 dólares, junto con un número de cuenta que pertenecía a la mujer ahora considerada testigo protegida.

Como parte de las investigaciones, Fiscalía presentó el parte policial, informes de reconocimiento del lugar de los hechos, análisis telefónicos, verificación de cámaras de seguridad en hostales, hoteles y en los peajes de Tambillo y Alóag, así como reportes de búsqueda en hospitales y otros puntos estratégicos.

El sábado 20 de diciembre de 2025, tras ocho días de intensa búsqueda, las autoridades localizaron un cuerpo sin vida en el kilómetro 20 de la vía Alóag–Santo Domingo, en una quebrada. El hallazgo se produjo con base en información proporcionada por Fabián Arturo.

Por ahora, la instrucción fiscal se extenderá por 90 días. El caso se procesa con base en el artículo 161.3, numerales 1, 3 y 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concurso real con el artículo 189 del mismo cuerpo legal.

Familia de Paulina piden justicia

Durante el sepelio, la familia de Paulina Gallo pidió que el caso no sea investigado solo como un robo y una desaparición involuntaria, sino como un presunto femicidio. Sus argumentos apuntan a un contexto de violencia de género: existía una relación sentimental previa, el crimen habría ocurrido en la propia vivienda de la víctima y el principal sospechoso conocía de cerca su rutina, su entorno y su vida personal.

Para sus allegados, no se trata de un hecho aislado, sino de una muerte violenta perpetrada en un entorno de confianza y cercanía, elementos que —aseguran— deben ser considerados en la investigación judicial.

