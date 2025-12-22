Quito cambia el cobro de la tasa de basura: así se pagará desde febrero

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza que traslada el cobro de la tasa de basura a la planilla de agua potable.

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este lunes, con 14 votos a favor, la Ordenanza para la Sostenibilidad y Mejora del Servicio de Gestión Integral de Residuos Sólidos, normativa que establece que la Tasa de Recolección de Basura (TRB) se cobre a través de la planilla de agua potable. En la misma sesión también se dio paso a la reforma de la Contribución Especial de Mejoras (CEM), como parte de un paquete de ajustes financieros y técnicos impulsados por el Municipio.

Le invitamos a que lea: Extensión de Primera Línea del Metro conectará El Labrador y La Ofelia

¿Por qué Quito cambió el cobro de la tasa de recolección de basura?

La decisión se adoptó luego de que el Gobierno Nacional suspendiera de forma unilateral el cobro de la TRB mediante la planilla eléctrica, medida que afectó a varios municipios del país y obligó a replantear el esquema de financiamiento del servicio. Frente a este escenario, la administración capitalina propuso un nuevo modelo basado en sostenibilidad financiera, corresponsabilidad ciudadana y criterios de justicia social, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de recolección de residuos.

Más de 20 detenidos en Quito durante operativos de Diciembre Seguro Leer más

Durante la sesión del Concejo, el alcalde Pabel Muñoz señaló que Quito no se quedó inmóvil ante el problema, sino que buscó una solución que asegure el servicio y fomente un consumo responsable del agua, sin afectar de manera desproporcionada a los hogares.

Por su parte, el concejal Fidel Chamba, presidente de la Comisión de Presupuesto, destacó que el tratamiento de la ordenanza incluyó mesas de trabajo con distintos sectores, entre ellos el industrial, lo que permitió un proceso participativo. “Este sistema asegura la continuidad del servicio esencial de recolección, transporte y disposición final de residuos, protegiendo la salud pública y el ambiente”, afirmó.

El concejal Adrián Ibarra explicó que la normativa responde directamente a la decisión del Gobierno Nacional y aclaró que, pese a ese cambio, el servicio de recolección de basura en Quito no se ha interrumpido. Además, subrayó el desafío de fortalecer el catastro y la medición del consumo de agua potable para lograr un cobro más justo, sin trasladar responsabilidades que no corresponden al Municipio.

En la misma línea, el concejal Emilio Uzcátegui valoró que se haya aprovechado este proceso para introducir una reforma necesaria a la Contribución Especial de Mejoras. La ordenanza se sustenta en estudios técnicos que evidencian una correlación del 92,49 % entre el consumo de agua y la generación de residuos, lo que respalda el nuevo modelo tarifario: a mayor consumo de agua, mayor generación de basura.

El 59 % de usuarios se beneficiará con el nuevo modelo municipal

Según las proyecciones municipales, 6 de cada 10 usuarios pagarán lo mismo o menos que cuando la tasa se cobraba en la planilla de energía eléctrica. En términos generales, el 59 % de los usuarios se verá beneficiado con un valor igual o inferior al anterior.

Estos son los horarios de atención de los Centros de Revisión Vehicular en Quito? Leer más

El nuevo esquema también amplía y ordena su alcance. Se incorporan espacios de uso colectivo como mercados municipales, casas comunales, estadios y ligas barriales; se establece una hoja de ruta de seis meses para diseñar un modelo específico de cobro para el sector industrial, considerando sus particularidades; y se ratifica que los organizadores de eventos públicos deberán pagar la Tasa de Servicio de Aseo en Eventos Públicos u Otros (TOSA).

En su Sesión No. 179 Extraordinaria realizada hoy, el Concejo Metropolitano aprobó en segundo debate el Proyecto de Ordenanza Metropolitana para la sostenibilidad y mejora del Servicio de Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos y de la Contribución Especial de... pic.twitter.com/0tEN83lJ7n — Concejo Metropolitano de Quito (@ConcejoQuito) December 22, 2025

“El objetivo no es solo mantener las calles limpias, sino construir un sistema sostenible que garantice su continuidad en el tiempo, incluso frente al crecimiento urbano y los desafíos del cambio climático”, explicó Juan Pablo Pozo, gerente general del sistema de aseo de Quito.

Durante el debate, el Concejo acogió observaciones planteadas por varios ediles, como resultado del trabajo técnico desarrollado por la Comisión de Presupuesto y Tributación, en coordinación con representantes del sector industrial. El cobro de la Tasa de Recolección de Basura se aplicará a partir de febrero, correspondiente al consumo de agua potable del mes de enero.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.