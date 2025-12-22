Expreso
Mediante operativo ejecutado en el sector El Placer, se aprehendió a un ciudadano por el delito de porte y tenencia de arma de fuego.Cortesía Policía

Más de 20 detenidos en Quito durante operativos de Diciembre Seguro

Operativos policiales en Quito dejan detenidos, droga incautada y vehículos recuperados

Como parte de la campaña “Diciembre Seguro”, la Policía del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)  ha intensificado operativos en distintas zonas de la ciudad, logrando resultados significativos en seguridad ciudadana.

Resultados de los operativos: detenidos, droga y vehículos recuperados

Según las autoridades, estas acciones dejaron más de 20 detenidos, la incautación de más de 10 kilos de droga y la retención de armas de fuego. Además, se recuperaron cinco vehículos y siete motocicletas reportadas como robadas, junto con diversos dispositivos móviles.

El comandante de la Policía del DMQ, Germán León, explicó que los operativos se han concentrado en zonas prioritarias como Quitumbe, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo y La Delicia, donde también se ha reforzado la presencia policial en lugares de alto comercio como Parque La Carolina, Villaflora y Parque de Cotocollao.

León destacó la importancia de que las personas que trasladen grandes cantidades de dinero soliciten acompañamiento policial, tras registrarse en la última semana tres casos de asaltos en los que los delincuentes se apoderaron de dinero y causaron heridas a las víctimas.

Con estas acciones, la Policía busca garantizar mayor seguridad durante la temporada festiva, proteger a los ciudadanos y reducir los índices de delitos en la capital.

Acompañamiento a turistas 

La Policía reforzó los controles en el aeropuerto Mariscal Sucre, terminal terrestre y zonas estratégicas para acompañar de forma segura a los compatriotas que retornan durante diciembre.

El operativo incluye patrullajes preventivos, unidades especializadas, puntos de asistencia y recomendaciones para que los viajeros mantengan discreción y usen transporte autorizado.

Se prevé la llegada de unas 90.000 personas en el mes, y los ciudadanos pueden solicitar gratuitamente acompañamiento policial y otros servicios de seguridad a través del ECU-911.

