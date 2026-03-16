Sube atención médica por enfermedades de la piel en Guayaquil: ¿cuál es la causa?

El Municipio reportó un aumento de 28 % en la atención médica por enfermedades de la piel en su red de centros médicos

La Red municipal de Salud atiende en centros como el Hospital Bicentenario, ubicado en el centro-sur de Guayaquil.

En lo que va de 2026, los centros de la Red municipal de Salud en Guayaquil han registrado un aumento de 27,9 % en atenciones por enfermedades de la piel.

Así lo informó este lunes 16 de marzo de 2026 el Municipio, que precisó que esta novedad ocurre "en medio de una temporada invernal más intensa en la ciudad".

"Entre enero y marzo del 2025 se registraron 3.295 atenciones por enfermedades de la piel, mientras que en el mismo periodo de 2026 se contabilizan 4.215", indicó la Alcaldía en una publicación.

¿Por qué hay más enfermedades de la piel en Guayaquil?

La Municipalidad identificó al menos tres causas que inciden en este aumento de atenciones médicas:

Intensidad de la estación lluviosa

Acumulación de agua provocada por la mala disposición de desechos y

No cambio oportuno de ropa luego de exponerse a la lluvia

Para las autoridades, estos son "factores que favorecen la aparición de afecciones en la piel".

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En la red, que está conformada por 55 centros municipales, también se atienden otras patologías.

En el caso de las enfermedades gastrointestinales, que suelen también ser comunes en el invierno, hubo 13.744 atenciones, entre enero y la primera quincena de marzo, lo que representa un aumento de 2,3 % en comparación al mismo periodo de 2025 (13.436).

En cambio, hubo un descenso de 12,8 % en los casos de enfermedades respiratorias: fueron 21.156 atenciones entre enero y lo que va de marzo, frente a las 24.258 del mismo periodo de 2025.

La Alcaldía recomendó a la ciudadanía tener cuidado con el consumo de "alimentos que se expenden en la calle o frituras en malas condiciones".

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