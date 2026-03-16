Arsenal vs. Bayer Leverkusen: fecha, hora y dónde ver el partido de Champions League

Tras el empate en Alemania, los Gunners de Hincapié buscan liquidar la serie ante un Leverkusen en busca de la hazaña

Los octavos de final de la UEFA Champions League definen a sus clasificados en un duelo electrizante: Arsenal recibe al Bayer Leverkusen. Tras un empate 1-1 en la ida disputada en Alemania, ambos equipos llegan al Emirates Stadium con la obligación de ganar para avanzar.

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El encuentro se disputará este martes 17 de marzo de 2026 en el Emirates Stadium de Londres. Aquí tienes el horario según tu ubicación para que no te pierdas el desempeño del ecuatoriano Piero Hincapié, quien ahora defiende los colores del conjunto inglés:

Ecuador, Colombia y Perú: 15:00

Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

México: 14:00

Piero Hincapié defensa del Arsenal. Cortesía

¿Dónde ver Arsenal vs. Bayer Leverkusen?

Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión oficial en vivo estará disponible a través de ESPN 5 y la plataforma de streaming Disney Plus. Si buscas opciones digitales, portales de noticias deportivas suelen realizar el minuto a minuto con incidencias en tiempo real.

El morbo del partido se centra en Piero Hincapié, quien enfrentará a sus excompañeros del "Die Werkself". El zaguero tricolor ha sido pieza fundamental en el esquema de Mikel Arteta, consolidándose como uno de los mejores defensas de la Premier League en esta temporada.

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Posible alineación de Arsenal

El estratega Mikel Arteta confía en la solidez de su última línea y la capacidad goleadora del sueco Viktor Gyökeres. La presencia de Hincapié por la banda izquierda será clave para frenar las transiciones rápidas del conjunto alemán en este partido decisivo.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Martinelli y Gyökeres.

Posible alineación de Bayer Leverkusen

Kasper Hjulmand apuesta por un sistema reactivo liderado por la técnica de Aleix García y el despliegue de Grimaldo. Los alemanes esperan recuperar la puntería de Schick para silenciar Londres y dar la sorpresa en esta fase eliminatoria de la Liga de Campeones.

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, García, Grimaldo; Maza, Terrier y Kofane (o Schick).

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