UFC: Michael Morales se despide de Ecuador y promete volver campeón

El peleador lanzó un mensaje que ilusiona al país: prometió volver con el cinturón de la UFC y hacer historia en MMA

El peleador ecuatoriano de la UFC, Michael Morales, encabezó una caravana en Pasaje, El Oro.

El peleador ecuatoriano Michael Morales dejó un mensaje que encendió la ilusión de los fanáticos de las artes marciales mixtas en el país. La mañana de este lunes 16 de marzo, antes de salir de Ecuador para continuar con su preparación internacional, el invicto de la UFC lanzó una promesa directa a sus seguidores: “Nos vemos EC, les prometo regresar con el título”.

La frase, publicada en una historia de la red social Instagram, resume el momento que vive el luchador nacido en Pasaje. Morales se marcha nuevamente al exterior para seguir entrenando y enfocarse en el objetivo más grande de su carrera: conquistar el cinturón mundial de la organización.

Un invicto que mete miedo en la división

Con un impresionante récord de 19 victorias y ninguna derrota, Morales se ha convertido en uno de los peleadores más peligrosos del peso wélter de la Ultimate Fighting Championship.

“PROMETO REGRESAR LA PRÓXIMA VEZ CON TÍTULO EN MANO” 🔥🇪🇨🥊



Michael Morales y su promesa en redes sociales. El ecuatoriano está cerca de ser el próximo contrincante de Islam Makhachev por el título de peso wélter de la UFC 💪🏻#CaravanaPorElMundo pic.twitter.com/UVgYjek1EE — Radio Caravana (@Caravana750) March 16, 2026

Su crecimiento quedó demostrado tras su victoria ante Sean Brady, un triunfo que terminó por consolidarlo dentro de la élite de la categoría y que lo acerca cada vez más a una pelea por el cinturón.

Además de su potencia en el striking, el ecuatoriano ha trabajado intensamente en su lucha y defensa de derribos, un aspecto clave para

El posible camino al cinturón

Dentro del entorno de la UFC ya se manejan escenarios sobre el futuro inmediato del ecuatoriano.

Escenario 1: pelea por el título

Rival: Islam Makhachev

Fecha tentativa: 11 de julio de 2026

Lugar: Las Vegas, durante la International Fight Week

En juego: cinturón mundial wélter de la UFC

Escenario 2: último paso antes del título

Rival: Jack Della Maddalena

Fecha tentativa: 14 de junio de 2026

Lugar: Washington D.C.

En juego: convertirse en retador número uno

Cualquiera de estos combates podría poner a Morales a un paso de la gloria y de cumplir la promesa que lanzó antes de dejar el país.

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Un sueño que ilusiona a Ecuador

El fenómeno Morales ya genera expectativa dentro de la comunidad de las MMA. Incluso el ecuatoriano Marlon Vera ha mostrado su respaldo al joven peleador, destacando que el futuro del cinturón wélter podría tener sabor ecuatoriano.

Morales no solo pelea por su invicto. Pelea por demostrar que Ecuador puede tener, por primera vez, un campeón mundial en la UFC.

Y si cumple la promesa que dejó antes de partir, cuando vuelva a pisar suelo ecuatoriano no será solo como estrella… sino como campeón del mundo.

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