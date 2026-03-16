Toque de queda en Guayaquil hoy 16 de marzo: horario, excepciones y sanciones

Revisa el horario de restricción y las sanciones

Un integrante de la Policía de Ecuador conversa con ciudadanos tras el toque de queda este domingo, en Guayaquil

Este 16 de marzo se cumplirá el segundo día en el que rige la medida de toque de queda en Guayaquil, impuesta por el presidente Daniel Noboa.

Las restricciones de movimiento inician a las 23:00 y finalizan a las 05:00 del 17 de marzo. Esta medida tendrá vigencia hasta el próximo lunes 30 de marzo de 2026.

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Sanciones para quienes incumplen el toque de queda

John Reimberg, ministro de Interior, señaló que quienes violen el toque de queda enfrentarán penas de uno a tres años y que se cuenta con coordinación con el sistema judicial para hacer cumplir la medida.

Además, indicó que durante su vigencia se llevarán a cabo operaciones para combatir con firmeza la minería ilegal, el narcotráfico y otras actividades criminales vinculadas a estos sectores.

Excepciones para el toque de queda

Los único exentos en el toque de queda es el personal de:

Servicios de salud

Fuerza pública y entidades de seguridad

Servicios de gestión de riesgos y emergencias

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