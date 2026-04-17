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¿Qué pasa si un juez muere antes de poner por escrito y firmar una decisión, pero luego de haberla votado? La Corte Suprema de Estados Unidos, en Yovino v. Rizo (25 de febrero de 2019) analizó el caso del juez Stephen Reinhardt, de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, quien no solo había sido ponente de una decisión sino que sin su voto no se habría alcanzado la mayoría requerida. Mas el fallo escrito fue de once días después de su muerte. El tema a decidir entonces fue si se podía computar el voto de un juez que murió antes de que la decisión sea emitida formalmente.

La respuesta de la Corte Suprema fue que, dado que el juez Reinhardt ya no era juez en el momento en que la decisión de la Corte fue emitida, se lo computó erradamente como un miembro de la mayoría. “Esa práctica permitió que un juez fallecido ejerza el poder judicial de los Estados Unidos después de su muerte. Los jueces federales son designados de por vida, pero no para la eternidad”. Y por eso ordenó que se reabra el caso para que se vuelva a tomar una decisión.

La decisión de la Corte Nacional y la independencia judicial

Línea similar parece seguir la reciente decisión 03-2026 del pleno de nuestra Corte Nacional. Según esta, en los casos de ausencia definitiva de un juez que ya hubiese anunciado oralmente su decisión, el reemplazante “reducirá a escrito la sentencia, siempre que comparta el criterio decisional previamente adoptado”. Conceptualmente nadie puede obligar a un nuevo juez a hacer suya una decisión que no comparte, y hasta ahí parece correcto lo resuelto por la Nacional, pues quien se ve obligado a firmar lo decidido por el anterior deja de ser juez y pasa a ser una especie de fedatario de opiniones ajenas. Como perito transcriptor.

Pero hay un tema más de fondo. En Estados Unidos la independencia judicial existe. Pero en un país como el Ecuador no se puede dejar de pensar sobre cuán forjadas políticamente pueden ser aquellas ausencias definitivas, distintas a la muerte, para dejar sin efecto sentencias incómodas. Con gente como Wilman Terán o Mario Godoy presidiendo el Consejo de la Judicatura cualquier cosa puede pasar.