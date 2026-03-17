Afganistán acusa a Pakistán de haber matado a 400 personas en centro médico de Kabul

Víctimas de presuntos ataques aéreos pakistaníes son evacuadas del lugar, en Kabul, Afganistán, el 17 de marzo de 2026.

Más de 400 personas murieron en un ataque pakistaní contra un centro para toxicómanos en Kabul, afirmó este martes 17 de marzo de 2026, el gobierno afgano, una acusación desmentida por Pakistán.

El ejército pakistaní bombardeó la capital afgana el lunes por la noche.

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Los dos países llevan meses en conflicto. Pakistán afirma que su vecino alberga a combatientes del movimiento de los talibanes paquistaníes (TTP) que han reivindicado ataques mortales en su territorio. Las autoridades afganas lo niegan.

"El balance no es definitivo; las operaciones de búsqueda continúan, pero tenemos unos 400 muertos y más de 200 heridos", declaró el portavoz del ministerio de Salud afgano Sharafat Zaman.

El portavoz adjunto del gobierno, Hamdullah Fitrat, también dio cuenta de 400 muertos.

El saldo no ha sido verificado a través de una fuente independiente, pero periodistas de AFP vieron por la noche al menos una treintena de cadáveres y decenas de heridos en este centro médico.

El ministro de Información pakistaní, Attaullah Tarar, afirmó que las acusaciones afganas son "completamente infundadas".

"No se atacó ningún hospital, ningún centro de rehabilitación de drogadictos ni ninguna instalación civil", escribió Tarar en la red social X, donde aseguró que el ejército llevó a cabo seis ataques "precisos, deliberados y profesionales".

Pakistán bombardea Kabul y ataca depósitos de combustible en Afganistánhttps://t.co/VlFDHNYnGZ — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 13, 2026

"Busco a mi hermano"

El martes por la mañana, más de un centenar de personas intentaban desesperadamente tener noticias de sus familiares en este hospital que, según fuentes médicas, acogía entre 2.000 y 3.000 toxicómanos.

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"Estoy aquí desde anoche. Busco a mi hermano, pero no lo encuentro. ¿Qué puedo hacer?", declaró llorando Habibullah Kabulbai, de 55 años.

Su hermano menor, Nawroz, ingresó hace cinco días.

"Estamos desamparados, esto no me pasa solo a mí, sino a todo Afganistán", añade, rodeado de otras familias en busca de respuestas.

Las operaciones para encontrar cuerpos y posibles supervivientes continúan, según un equipo de la AFP en el lugar.

En uno de los edificios de este centro, el techo se ha derrumbado.

Azmat Ali Momand, un médico de 30 años, resultó herido.

"El techo me cayó encima"

"Había terminado de examinar a los pacientes y me había ido a hacer las abluciones (antes de la oración) cuando se oyó la explosión" y entonces "el techo me cayó encima", contó a AFP.

El martes se veían restos humanos entre las ruinas ennegrecidas por el incendio que siguió al ataque.

Los bombardeos paquistaníes tuvieron lugar el lunes en torno a las 16H30 GMT, provocando el pánico entre muchos habitantes.

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"He oído un caza volar sobre nosotros. Unidades militares cercanas dispararon contra el avión. Soltó bombas y se declaró un incendio", explicó a AFP uno de los guardias del centro médico, Omid Stanikzai.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados exigió el martes una investigación "rápida" e "independiente" de este ataque, con diferencia el más mortífero en el conflicto que enfrenta a ambos vecinos desde hace meses.

Después de una escalada en octubre que causó decenas de muertos, los enfrentamientos entre ambos países se habían calmado, pero se reanudaron con intensidad el 26 de febrero después de una ola de ataques pakistaníes.

Islamabad habló de "guerra abierta" el 27 de febrero y ese mismo día atacó Kabul.

Fracaso diplomático

Según la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), 75 civiles afganos murieron entre el 26 de febrero y el 13 de marzo y más de 115.000 familias se han visto desplazadas en las provincias del este y del sur.

Pakistán también ha informado de víctimas mortales entre la población civil.

"Los esfuerzos diplomáticos de los últimos meses han fracasado y los países del Golfo están ahora ocupados con su propia guerra", afirma Michael Kugelman, experto del centro de estudios Atlantic Council International Affairs, quien no vislumbra un final del conflicto a corto plazo.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) advirtió esta semana que una "inestabilidad persistente (empujaría) a millones de personas a sufrir aún más el hambre" en Afganistán.

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