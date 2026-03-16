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Soldados israelíes se congregan en una posición no revelada a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, en el norte de Israel, el 16 de marzo de 2026.EFE

Israel inicia operaciones terrestres contra bastiones de Hizbulá en el sur de Líbano

El operativo de la 91 división se enfoca en desmantelar infraestructura terrorista tras intensos ataques aéreos previos

El ejército israelí anunció el lunes 16 de marzo de 2026, que inició "operaciones terrestres limitadas" contra el movimiento proiraní Hizbulá en el sur de Líbano.

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"En días recientes, soldados de la 91 división de las FDI comenzaron operaciones terrestres limitadas y dirigidas contra bastiones clave de Hizbulá en el sur de Líbano", indicaron las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en un comunicado.

"Esta actividad es parte de un esfuerzo defensivo mayor por establecer y fortalecer una posición defensiva avanzada, que incluye el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y la eliminación de terroristas que operan en la zona", agregó el ejército.

"Antes de la entrada de los soldados a la zona, las FDI efectuaron ataques utilizando artillería y la Fuerza Aérea Israelí contra numerosos objetivos terroristas para mitigar las amenazas en el entorno operativo", señaló.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

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Los bombardeos aéreos israelíes sobre Líbano han matado a 886 personas desde el 2 de marzo de 2026, entre ellas 111 niños, 67 mujeres y 38 profesionales sanitarios, según el último balance divulgado este lunes por el Ministerio de Salud libanés.

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Además,2.141 personas resultaron heridas en dos semanas de guerra, precisó. El balance anterior era de 850 muertos.

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