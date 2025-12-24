Pico y placa en Quito: se suspende la restricción este 24 de diciembre

El Pico y placa fue anulado debido a la jornada festiva de Navidad

La medida vial tiene como objetivo reducir el tráfico hasta en 20% al interior del casco urbano.

Este 24 de diciembre de 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció la suspensión del Pico y placa para la tarde de este día. La medida, que inicialmente estaba prevista para restringir la circulación de vehículos entre las 16:00 y las 20:00, fue anulada debido a la jornada festiva de Navidad.

En la mañana, el Pico y placa se mantuvo activo, con restricciones de circulación desde las 06:00 hasta las 09:30. Sin embargo, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00, los vehículos podrán circular libremente sin la restricción que habitualmente limita el paso según el último dígito de la placa.

La AMT recordó también que, debido al feriado del 25 de diciembre, no se aplicará la medida en ninguna franja horaria del día, permitiendo así una movilidad más flexible para quienes se desplacen por la ciudad en Navidad.

Regreso de la restricción

La medida regresará el viernes 26 de diciembre, con la restricción aplicable para los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0. Además, se confirmó que el jueves 1 de enero de 2026, también por ser feriado, se suspenderá el Pico y placa.

Aunque no se ha confirmado oficialmente si habrá una medida similar para el miércoles 31 de diciembre, la AMT invita a los ciudadanos a estar atentos a los comunicados oficiales en los próximos días.

🚨 #AMTInforma | ¡Atención!



🛻 Se suspende el Pico y Placa hoy, 24 de diciembre de 2025.



¡Recuerda! 💭

🚗🚙🚕 El 25 de diciembre, al ser feriado, también hay libre movilidad.



⛔️La medida volverá a aplicarse el viernes 26 de diciembre de 2025.



🌤️#QuitoRenace#QuitoNoSeDetiene pic.twitter.com/KtLKpu4kBL — AMTQuito (@AMT_Quito) December 24, 2025

Controles en Navidad

La AMT también desplega operativos este 24 de diciembre. Desde temprano, agentes están en diversos sectores para supervisar el cumplimiento de las normativas de tránsito y prevenir incidentes. Las acciones más destacadas son las siguientes:

Control de carril exclusivo: Este operativo se llevó a cabo en la avenida de la Prensa y Zamora, desde la Diego Vásquez de Cepeda hasta Bellavista, calle Indanza. Los controles se realizan en dos franjas horarias, de 06:30 a 09:30 y luego de 16:30 a 19:30.

Control de alcoholemia: Otro de los operativos es el control de estado de embriaguez, que se ejecutará en los sectores de Capitán Giovanni Calles y Av. Cacha (18:00 a 20:00) y Diego Vásquez de Cepeda y Av. Mariscal Sucre (21:00 a 23:00). Este operativo busca prevenir siniestros causados por conductores en estado etílico.

