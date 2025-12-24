Controles en Navidad en Quito: conoce los horarios y sectores

El objetivos es prevenir siniestros y asegurar el cumplimiento de las leyes de tránsito

Los agentes de la AMT se ubican en distintos puntos de la ciudad.

Este 24 de diciembre de 2025, las calles de Quito se preparan para recibir el tráfico vehicular propio de la víspera de Navidad. Ante ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementa varios operativos de control con el fin de prevenir siniestros y asegurar el cumplimiento de las leyes de tránsito.

Las autoridades piden a conductores y peatones colaborar en esta tarea colectiva para hacer de esta festividad una experiencia segura para todos.

Horarios y Puntos de Control

Desde temprano, agentes están presentes en diversos sectores para supervisar el cumplimiento de las normativas de tránsito y prevenir incidentes. Las acciones más destacadas son las siguientes:

Control de carril exclusivo: Este operativo se llevará a cabo en la avenida de la Prensa y Zamora, desde la Diego Vásquez de Cepeda hasta Bellavista, calle Indanza. Los controles se realizan en dos franjas horarias, de 06:30 a 09:30 y luego de 16:30 a 19:30.

Control de Pico y Placa: En la zona de Los Nogales y calle Tungurahua, de 06:00 a 09:30, se realiza el control a los vehículos con restricción por número de placa, con el fin de reducir la congestión en las horas pico.

Control a motocicletas: La AMT también ha dispuesto operativos de revisión en zonas como Pichincha y Calixto (10:00 a 11:00) y av. de los Shyris y Portugal (10:00 a 11:00), donde se verificará el cumplimiento de las normativas que afectan a este tipo de transporte.

Control de alcoholemia: Uno de los operativos más esperados es el control de estado de embriaguez, que se ejecutará en los sectores de Capitán Giovanni Calles y Av. Cacha (18:00 a 20:00) y Diego Vásquez de Cepeda y Av. Mariscal Sucre (21:00 a 23:00). Este operativo busca prevenir siniestros causados por conductores en estado etílico.

Control de competencias en vía pública: En la Galo Plaza Lasso y los Arupos (21:00 a 23:00), se vigilarán posibles competencias ilegales de velocidad, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad vial.

Transporte sin título habilitante: En la Terminal de Carcelén (19:00 a 20:00), se intensificarán los controles a vehículos que no cuenten con el título habilitante para prestar servicio de transporte.

Transporte público

A pesar de la festividad, el transporte público no se detendrá. Los servicios de Metro, Trolebús y Ecovía mantendrán su operatividad durante el feriado de Navidad, con horarios adaptados a la demanda de los usuarios.

Recomendaciones para una movilidad segura

La AMT hace un llamado a conductores, motociclistas y peatones a respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad. La responsabilidad compartida entre todos los actores viales es fundamental para evitar siniestros.

Además, se recuerda la importancia de planificar los viajes con anticipación y, sobre todo, no consumir alcohol antes de manejar.

