Clásico Mundial de Béisbol: Venezuela histórica se alista para el paso final

La selección lanera hace historia y enfrentará a Estados Unidos en la final, tras lograr clasificarse ante Italia

Los jugadores de la selección de Venezuela festejan tras una victoria clave en el Clásico Mundial de Béisbol.

La selección de Venezuela marcó el lunes 16 de marzo un hito en su rica historia al clasificarse por primera vez a la final del Clásico Mundial de Béisbol, donde ahora tendrá el mayor desafío posible: enfrentar a Estados Unidos por el título.

El equipo vinotinto llega a esta instancia tras imponerse por 4-2 a Italia en una semifinal jugada en el LoanDepot Park de Miami, en un partido que no solo significó el pase, sino también una demostración de carácter antes de la gran final.

No obstante, la novena italiana, manejada por Francesco Cervelli, quería seguir derrumbando gigantes en este clásico y quiso darle una sorpresa a los más experimentados venezolanos al ponerse arriba en el resultado en la parte baja del segundo inning.

Un hit del receptor J.J. D'Orazio, italiano de origen venezolano, permitió que Zach Dezenzo, jardinero izquierdo de los Astros de Houston, anotara la primera carrera del encuentro.

La segunda celebración italiana llegó luego de un batazo de Dante Nori, de los Filis de Filadelfia, que aprovechó Jac Caglianone, de los Reales de Kansas City, para llegar a home plate.

El descuento de parte de los vinotintos, orientados por Ómar López, cayó en la alta de la cuarta tras un jonrón sencillo de Eugenio Suárez.

Pero los venezolanos no se quedaron de bates cruzados y le pasaron la jerarquía por la cara a unos italianos novatos en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol con un rally de tres entradas en la alta de la séptima.

Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio y Andrés Giménez voltearon la ventaja de los Azurri y desataron la alegría venezolana en Miami.

Pasaron en blanco la octava y la novena entrada y el marcador no se movió más.

El camino de Venezuela hacia la final

Tras terminar segunda en el grupo D luego de ganarle por 6-2 a Países Bajos, 11-3 a Israel, 0-4 a Nicaragua y caer ante República Dominicana por 5-7, los vinotintos vencieron en cuartos de final al todopoderoso Japón de Shohei Ohtani por 8-5 y el lunes dieron buena cuenta de Italia con un categórico 4-2.

¡Venezuela GRACIAS por el apoyo!



Somos olímpicos 🇻🇪💪



Nos vemos en Los Angeles @LA28 pic.twitter.com/vt24y0xO9r — Team Beisbol Venezuela (@TeamBeisbolVe) March 15, 2026

Por su parte, Estados Unidos, que tiene como mánager a Mark DeRosa, hizo valer el domingo dos jonrones conectados por Gunnar Henderson y Roman Anthony en la cuarta entrada para derrotar por 2-1 a República Dominicana y avanzar por tercera vez consecutiva al partido decisivo.

La novena norteamericana cayó contra Japón en la final de 2023 por 2-3 y en la de 2017 apabulló a Puerto Rico por 8-0.

Estados Unidos, un rival con experiencia y jerarquía en finales

El equipo de Estados Unidos llega a la final como uno de los grandes favoritos del torneo. Bajo la dirección de Mark DeRosa, la novena norteamericana ha demostrado solidez en momentos clave y cuenta con una plantilla llena de figuras que marcan diferencia tanto en ofensiva como en defensa.

Además, no es un escenario nuevo para los estadounidenses. Alcanzan su tercera final consecutiva en el Clásico Mundial de Béisbol, tras haber sido campeones en 2017 y subcampeones en 2023, lo que refleja su experiencia y jerarquía en instancias decisivas.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!