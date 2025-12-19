Mujer pide auxilio por violento asalto en Quito; el hecho quedó grabado en video

Se trataría de un asalto bajo la modalidad conocida como “sacapintas”

Imagen referencial. El asalto ocurrió a plena luz del día y en medio del tráfico vehicular.

Gritos de auxilio se escuchan en plena vía. Así inicia un video que circuló en redes sociales este 19 de diciembre de 2025 y que muestra lo que sería un asalto perpetrado en horas de la mañana en la avenida Gaspar de Villarroel, en el norte de Quito.

En las imágenes se observa un vehículo detenido en medio de la vía. Dos hombres se ubican en el lado del acompañante con la puerta abierta y forcejean durante algunos segundos.

Luego, uno de ellos sale corriendo con un bolso en las manos, mientras el otro recoge un objeto del piso y huye en la misma dirección. Segundos después, la mujer que estaba dentro del auto baja visiblemente alterada y pide ayuda a gritos.

De acuerdo con información que trascendió tras el hecho, se trataría de un asalto bajo la modalidad conocida como “sacapintas”.

La víctima habría retirado dinero de una entidad bancaria y fue seguida por los atacantes, quienes se movilizaban en motocicletas. Al interceptar el vehículo, la habrían intimidado con armas de fuego para robarle el dinero.

La Policía investiga el caso

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de este día en la avenida Gaspar de Villarroel, una zona de alto flujo vehicular y peatonal.

La escena, registrada por testigos, generó preocupación e indignación en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la seguridad en la capital y la efectividad de las medidas de control.

Consultada sobre el caso, la Policía Nacional confirmó que el hecho ocurrió y señaló que se encuentra recabando información para ampliar detalles sobre lo sucedido y dar con los responsables.

Triple crimen en el sur

Este reciente hecho violento se suma a otros que han ocurrio en la última semana en la capital. El 15 de diciembre, tres hombres fueron asesinados dentro de un restaurante ubicado en el barrio Nueva Aurora, en el sur de la ciudad, generando conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona.

El crimen ocurrió alrededor de las 21:00, cuando las víctimas se encontraban en la cocina del local. Según la Policía, dos hombres ingresaron con casco y dispararon contra ellos.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 59 años y otro de 39, sin antecedentes penales, y otro de 53, con antecedentes por robo. Entre ellos se encontraba el dueño del establecimiento y los otros dos eran trabajadores del restaurante, detalló la Policía.

Hasta el momento, no se reportan detenidos, aunque se mantiene presencia policial permanente en el sector. En la escena del crimen se hallaron 15 indicios balísticos, y las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un asesinato selectivo.

