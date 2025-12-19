Choque entre dos vehículos provoca cuatro heridos en el norte de Quito

En un siniestro en Nayón, una persona quedó atrapada en uno de los vehículos involucrados.

En la madrugada de este jueves 19 de diciembre de 2025 se registró un siniestro de tránsito en la intersección de la av. Edmundo Carvajal y la av. Brasil, en el norte de Quito. El hecho involucró a dos vehículos que colisionaron por causas aún no confirmadas.

Te invitamos a leer: Droga valorada en millones fue abandonada cerca a la terminal de Carcelén, en Quito

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas.

Servicios en línea de la AMT estarán fuera de servicio el 20 y 21 de diciembre Leer más

No se informó sobre la gravedad de las lesiones, mientras las autoridades continuaban con los procedimientos correspondientes.

Horas después, otro siniestro se reportó en el sector de Calderón, específicamente en la avenida Giovanny Calles y Caran.

A causa del incidente, dos carriles de la avenida Giovanny Calles fueron cerrados temporalmente, generando afectaciones al tránsito en la zona.

Los siniestros no cesan

El pasado 17 de diciembre, el Cuerpo de Bomberos atendió un siniestro de tránsito en el sector de San Vicente, en Nayón.

En este caso, una persona quedó atrapada dentro de uno de los vehículos involucrados, por lo que fue necesario realizar tareas de liberación. Posteriormente, la víctima recibió atención prehospitalaria. En la emergencia intervinieron cinco efectivos y tres vehículos de respuesta.

Ese mismo día, se registró otro siniestro en el sector de La Bretaña, al sur de Quito, donde paramédicos brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas.

RELACIONADAS Perrito que paralizó el Metro de Quito fue rescatado y podría ser adoptado

Ante esta serie de incidentes, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y cumplir las leyes de tránsito, con el fin de evitar poner en riesgo la vida propia y la de los demás.

🚒 #EmergenciasUIO | Esta madrugada, se registró un siniestro de tránsito en la Av. Edmundo Carvajal y Av. Brasil.



💥 Dos vehículos colisionaron.



🚑 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas.



🧑🏻‍🚒 Por favor, conduce con responsabilidad.… pic.twitter.com/JXZaAMsDQr — Bomberos Quito (@BomberosQuito) December 19, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!