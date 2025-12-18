Servicios en línea de la AMT estarán fuera de servicio el 20 y 21 de diciembre

Se realizarán trabajos de respaldo y mantenimiento en la infraestructura tecnológica de la AMT

El cierre del ejercicio fiscal de la AMT está previsto para el domingo 28 de diciembre de 2025.

Los servicios en línea de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) tendrán una pausa temporal este penúltimo fin de semana de 2025.

La entidad informó que, debido a trabajos de respaldo y mantenimiento en su infraestructura tecnológica, su plataforma digital estará fuera de servicio desde las 18:00 del sábado 20 de diciembre hasta las 18:00 del domingo 21.

Durante ese lapso, los usuarios no podrán acceder a los trámites y consultas disponibles a través del sitio web de la AMT, una medida que, según la institución, responde a la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de sus sistemas.

Desde la entidad se pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias que esta suspensión pueda generar.

Atención en los centros de revisión vehicular

A este anuncio se suma el cierre del ejercicio fiscal de la AMT, previsto para el domingo 28 de diciembre de 2025. Por esta razón, la atención en los centros de revisión vehicular (CRV) se mantendrá únicamente hasta las 17:00 del sábado 27 de diciembre.

En cuanto a los centros de matriculación Bicentenario y Quitumbe, la AMT señaló que la fecha de cierre de sus operaciones administrativas será informada más adelante, a través de sus canales oficiales.

Mientras tanto, se recomienda a los usuarios planificar con anticipación sus trámites para evitar contratiempos en los últimos días del año.

Horarios especiales para diciembre

Según el cronograma oficial, la atención en los CRV de la Florida, Carapungo, Guajaló, Los Chillos, San Isidro del Inca y Guamaní, será de lunes a viernes, de 07:30 a 17:00. De manera excepcional, los sábados 20 y 27 el horario se extenderá de 07:30 a 17:00. En tanto, el viernes 26 de diciembre la jornada se extenderá hasta las 18:00.

La AMT recordó a los propietarios de automotores que es obligatorio realizar la revisión y matriculación vehicular dentro de los plazos establecidos, de acuerdo con el último dígito de la placa, a fin de evitar sanciones económicas.

