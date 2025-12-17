Expectativas y temores por nueva plaza comercial en Tumbaco

El proyecto busca reactivar la economía y generar miles de empleos. Moradores alertan que la movilidad se podría agravar

En la Juan Montalvo e Interoceánica hay decenas de negocios, unidades educativas y también ventas informales.

La construcción de una nueva plaza comercial en pleno centro de Tumbaco, al oriente de la capital, ha despertado expectativas, pero también preocupaciones entre los moradores del sector.

Te invitamos a leer: Compra de troles en Quito: Unops defiende proceso tras informe de Contraloría

El proyecto se levanta en la intersección de la avenida Interoceánica y la calle Juan Montalvo, una de las zonas más concurridas y caóticas de la parroquia, caracterizada por un intenso flujo vehicular, una alta concentración de comercios formales e informales y una movilidad cada vez más limitada para los peatones.

Rejas, alambres y hacinamiento: así operaba un centro de rehabilitación en Pomasqui Leer más

Caminar por la calle Juan Montalvo es un desafío. Desde antes del mediodía, decenas de comerciantes informales ocupan las aceras, obligando a los peatones a descender a la calzada y compartir espacio con los vehículos. En horas pico, cruzar un tramo de apenas tres cuadras puede tomar hasta 30 minutos, según relatan los vecinos.

En este contexto, la apertura de la plaza comercial genera inquietud. Los moradores temen que la movilidad, ya colapsada, se deteriore aún más. Por esta razón, semanas atrás realizaron un plantón para exigir un plan de movilidad. “Es una zona que ya es conflictiva y caótica en cuanto al tránsito”, señala Azucena López, presidenta del barrio La Dolorosa.

La dirigente explica que en varias mesas de trabajo con la empresa promotora y la Administración Zonal de Tumbaco han solicitado un plan de movilidad que, hasta ahora, no se ha socializado.

En el predio donde se levanta la plaza comercial ya funciona un supermercado. Sin embargo, el proyecto se amplió a 6.000 metros cuadrados de área edificada, de los cuales 3.000 corresponden a espacios comerciales. La nueva infraestructura incluye 43 locales, 175 parqueaderos y una plaza con oferta gastronómica.

Mayor flujo de personas y vehículos

Para vecinos como Carmen Llerena, el impacto recién se hizo evidente al concluir la obra, iniciada en 2024. “Nunca hubo claridad de lo que realmente se iba a construir. Ahora vemos que es gigante, no es una simple plaza como se decía al inicio”, afirma. Además de la movilidad, le preocupa el efecto que tendrá sobre los pequeños comercios tradicionales del sector.

Asimismo, López advierte que la llegada de más locales atraerá un mayor flujo de personas y vehículos. “Aquí ya existen decenas de comercios, unidades educativas y todos usan la misma vía de entrada y salida. La plaza va a agravar una situación que ya es crítica”, insiste.

RELACIONADAS Se habilita la circulación entre Tumbaco y Pifo tras meses de obras

Otro punto sensible además es la congestión en la intersección de la Juan Montalvo y la Oswaldo Guayasamín, dicen los moradores, es que las veredas se reducen a apenas 30 centímetros y el resto es ocupado por vendedores informales y taxis.

Los vecinos también cuestionan el incumplimiento de un bulevar peatonal de cinco metros hacia las calles Juan Montalvo y Oswaldo Guayasamín, que estaría dentro del plan. “En lugar de eso, se levantó un muro y se dejó el mismo ancho de veredas. Pedimos que se fiscalice la obra y se construya el bulevar planificado”, recalcan.

La preocupación es compartida por otros residentes. Freddy Ayala señala que en Tumbaco casi es imposible de transitar, mientras que Nathaly Andrade advierte que construcciones de alto impacto incrementan el riesgo de colapso vial, siniestros de tránsito y contaminación.

Pelea entre un perro y gato provoca retrasos en el Metro de Quito Leer más

La respuesta de la empresa promotora

Desde la empresa promotora, el grupo BARPA, su vocera, Érika Vaca, asegura que el proyecto cumple con toda la normativa vigente. “El problema de movilidad no lo genera la plaza, es una situación preexistente por falta de medidas correctivas de las autoridades competentes”, sostiene.

Añade que el proyecto cuenta con los parqueaderos requeridos y accesos adecuados, y que corresponde a las entidades responsables tomar acciones para ordenar el tránsito.

Vaca destaca que esta es la primera plaza comercial de este tipo en Tumbaco y que ha generado alrededor de 3.000 empleos directos e indirectos. Además, asegura que la inversión dinamiza la economía local y genera plusvalía en la zona.

El grupo prevé la construcción de seis nuevas plazas hasta 2026 en distintos sectores de Quito, incluida una en Pifo, también en la parroquia de Tumbaco.

Para otros vecinos, en cambio, la presencia de la infraestructura es positiva para generar fuentes de empleo y revitalizar la zona. Sin embargo, todos coinciden en que se necesita un mayor control a las ventas ambulantes, y también consideran en que el desarrollo debe ir de la mano de una planificación urbana responsable.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!