Compra de troles en Quito: Unops defiende proceso tras informe de Contraloría

La Unops aseguró que el proyecto se ejecutó conforme a los convenios internacionales y a las normas de las Naciones Unidas

Los trolebuses eléctricos comenzaron a circular desde este 31 de marzo de 2025.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) se pronunció públicamente luego de que la Contraloría General del Estado informara sobre presuntas irregularidades en la adquisición de 60 trolebuses como parte del proyecto de Modernización del Sistema de Transporte Urbano de Quito.

En un comunicado, el organismo de la ONU, especializado en adquisiciones públicas, infraestructura y gestión de proyectos aseguró que el proyecto se ejecutó conforme a los convenios internacionales y a las normas, políticas y procedimientos de las Naciones Unidas.

Según Unops, la iniciativa alcanzó los objetivos técnicos y operativos previstos y se desarrolló en apoyo a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.

La entidad destacó que la renovación de la flota de trolebuses beneficia mensualmente a cerca de 1,2 millones de usuarios y que, desde su entrada en operación, se han registrado más de 19 millones de viajes, con aproximadamente dos millones de kilómetros recorridos.

Además, subrayó que la nueva flota eléctrica aporta a la reducción estimada de 8.640 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año, incorpora principios de economía circular y aplica un enfoque de género e inclusión orientado a prevenir y reducir el acoso sexual en el sistema.

Cumplimiento de los requerimientos técnicos

Desde el punto de vista técnico, la entidad sostuvo que el proyecto no solo cumplió, sino que superó las especificaciones y estándares nacionales vigentes.

Indicó que los vehículos fueron sometidos a procesos de verificación tanto en fábrica como en Quito, a través de misiones técnicas del organismo y con la validación del Laboratorio Institucional de Análisis de Vehículos y Movilidad Sostenible (LIAVMS), entidad evaluadora de la conformidad en el país.

En su pronunciamiento, Unops también recordó que el proyecto ha recibido reconocimiento internacional, con su participación en el Foro Internacional de Transporte Rápido de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), realizado en Curitiba en noviembre de 2024; en la Cumbre de la UITP de Hamburgo, en junio de 2025; y como finalista del Premio Global de Adquisiciones de la ONU, en septiembre de 2025.

Finalmente, la oficina de Naciones Unidas enfatizó que su presencia y operaciones en el Ecuador se sustentan en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano.

Desde 2022, señaló, trabaja de manera coordinada con instituciones públicas a nivel central y local, bajo estrictas normas de integridad que prohíben prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias y antiéticas.

Los hallazgos de la Contraloría

La auditoría de la Contraloría determinó que la Empresa de Pasajeros Quito adquirió los 60 trolebuses sin aplicar los procedimientos de contratación pública establecidos.

A pesar de tratarse de bienes normalizados, lo que obligaba a realizar una subasta inversa, según el Sercop, el proceso se canalizó mediante Unops tras la firma de un Memorando de Entendimiento entre el alcalde y la organización internacional.

El informe de la Contraloría señala que, amparado en ese documento y sin coordinación previa, el gerente general de la Epmtpq invitó a Unops a presentar una propuesta y firmó un “Memorándum de Acuerdo” para la compra de los vehículos, omitiendo las condiciones del proyecto de inversión y saltándose los pasos de contratación pública.

El Directorio de la empresa tampoco actuó como contrapeso y pese a conocer que la compra se estaba gestionando vía Unops, no pidió aclaraciones ni informes técnicos, ni hizo seguimiento al Plan Operativo Anual.

Las mesas de trabajo entre la empresa municipal y la agencia internacional, previas al acuerdo, tampoco dejaron evidencias claras sobre cómo se fijaron los costos de implementación ni las condiciones económicas.

Estas decisiones derivaron en pagos a Unops por $ 2’552.307,83 sin el debido sustento, según la Contraloría.

