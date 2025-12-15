¿Cuál es el principal problema que afecta a los quiteños? Esto revela encuesta

Por la temporada navideña y de fin de año hay más patrullajes en sectores de alta concurrencia de personas.

Por tercer año consecutivo, la inseguridad y la delincuencia encabezan la lista de problemas que más afectan la calidad de vida de los quiteños y de sus familias. Así lo revela la encuesta de percepción ciudadana de la iniciativa Quito Cómo Vamos, que muestra un aumento sostenido de esta preocupación: en 2023 fue del 75 %, en 2024 la cifra subió al 76 % y en 2025 alcanzó el 83 %, es decir, siete puntos porcentuales más que el año anterior.

La percepción ciudadana tiene sustento en la realidad que se vive a diario en las calles capitalinas. Robos, ataques armados y muertes violentas ocurren incluso a plena luz del día. El caso más reciente se registró en el sector de La Mena del Hierro, en el norte, donde un hombre fue baleado en la vía pública, antes de las 07:00.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad del Municipio de Quito, hasta el 31 de octubre de este año se han registrado 213 homicidios intencionales en el Distrito Metropolitano, lo que representa una tasa de ocho muertes por cada 100.000 habitantes.

Aunque esta cifra es menor a la de 2024, cuando se contabilizaron 238 casos, y a la de 2023, con 277 homicidios (la más alta desde 2019), la violencia es una constante que alimenta el temor.

Uno de los sectores más conflictivos es Solanda, en el sur. En lo que va de 2025 han ocurrido al menos 16 episodios de violencia que mantienen en vilo a sus moradores. Balaceras, asaltos y persecuciones se han vuelto parte de la rutina, especialmente en zonas con poca iluminación y sin cámaras de seguridad, según relataron los moradores a la Policía.

El coronel Pablo Lastra, jefe del distrito Eloy Alfaro, que incluye a Solanda, reconoce la complejidad del escenario, pero asegura que hay avances. En 2024 se registraron 58 muertes violentas en todo el distrito, mientras que en 2025 la cifra se redujo a 51. En Solanda, específicamente, se reportaron cinco muertes violentas en el último semestre, menos que en el mismo periodo del año pasado.

En la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), ubicada en la avenida José María Alemán, calle donde han ocurrido varios hechos violentos, operan 50 policías. Según Lastra, los operativos se planifican con base en mapas de calor y puntos rojos.

“Tenemos patrullaje motorizado y a pie en los sectores con mayor incidencia delictiva. Los resultados se evidencian”, afirma. La semana pasada, por ejemplo, se desarticuló una organización dedicada al expendio de sustancias ilícitas.

El 13 de diciembre de 2025 se realizó una feria de seguridad en Solanda. Se busca fortalecer los lazos con la comunidad. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Como parte de la estrategia de acercamiento comunitario, el 13 de diciembre de 2025 se realizó una feria de seguridad en el parque ecológico del sector. El objetivo, de acuerdo con la Policía, es fortalecer los lazos con la comunidad en una zona con alta afluencia de personas, numerosos comercios y un peso delictivo significativo. “Buscamos mejorar la percepción de seguridad a través de la cercanía”, explicó Lastra.

Rosario López, presidenta del Comité Central Promejoras de Solanda, respalda estas iniciativas, pero insiste en que aún falta. “Queremos seguridad, queremos perder el miedo, salir a la calle sin temor. Es una zona muy comercial y nos hemos unido como barrio. Pedimos más operativos, que sean constantes, y más personal policial”, señala.

Mejora en la percepción de seguridad

La percepción de seguridad, sin embargo, no depende únicamente de los delitos. La encuesta de percepción ciudadana 2025 revela que el 50 % de los quiteños se siente más seguro en espacios urbanos como plazas, parques y calles, frente al 42 % registrado en 2024.

Jaime Mendoza, coordinador de Quito Cómo Vamos, explica que esto no contradice la preocupación por la inseguridad. “La violencia se mantiene como el principal problema, pero hay una ligera mejora en la confianza hacia los espacios públicos. Eso sí, las mujeres se sienten menos seguras que los hombres”, detalla.

Más uso de armas de fuego

Asimismo, los datos muestran un cambio en la forma en que se cometen los delitos. El uso de armas de fuego en homicidios intencionales ha crecido abruptamente: en 2019 se utilizaban en el 9,7 % de los casos; para 2023 la cifra subió al 46,9 % y en 2024 alcanzó el 58,4 %.

En contraste, el uso de armas blancas pasó de más del 76 % en 2019 a apenas el 24 % en 2024. Aunque las denuncias por robos disminuyeron levemente entre 2023 y 2024, los delitos son ahora más violentos.

¿Cómo influye el estado del espacio público?

Mendoza también explica que la percepción de seguridad cambia cuando el espacio público se transforma. Un parque bien iluminado, cuidado y con actividades invita a quedarse y genera confianza; en cambio, uno oscuro y abandonado se convierte en terreno fértil para robos y consumo de alcohol o drogas.

A este escenario se suma la fuerza de la organización barrial: los comités de seguridad, las rondas vecinales y el trabajo comunitario influyen directamente en cómo la gente vive y siente su entorno. “La seguridad no se construye solo con policías, sino con un tejido social fuerte y activo”, enfatiza.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, reitera que la seguridad es competencia del Gobierno central, pero admite que el municipio sí puede repercutir en la percepción ciudadana.

“La recuperación de más de 1.000 parques y el cuidado del Centro Histórico mejoran cómo la gente se siente en la ciudad”. Acciones como la iluminación y el mantenimiento de espacios emblemáticos, añadió, “inciden directamente en la percepción de seguridad”.

Para Katherine Herrera, experta en temas de seguridad, los gobiernos autónomos descentralizados deben asumir un rol más activo y coordinar con el Gobierno central. Señala que, sin grandes recursos, se pueden impulsar políticas públicas integrales como programas sociales, normas de convivencia, manejo adecuado de espacios públicos y fortalecimiento de la organización barrial.

