'Super gripe' pone en alerta a Quito: concejala pide acciones inmediatas

La circulación de la variante K de la gripe H3N2 crece rápidamente en Europa y Asia

Una de las recomendaciones es utilizar mascarilla en espacios abiertos.

El aumento global de los casos de la denominada 'super gripe' volvió a encender las alertas en los sistemas sanitarios del mundo.

Se trata de la variante K de la influenza A(H3N2), considerada una de las más agresivas y cuya circulación crece rápidamente en Europa y Asia.

Aunque en Ecuador no se han confirmado casos, se prevé que en las próximas semanas podrían registrarse contagios debido al incremento de visitantes provenientes de esos continentes por la temporada navideña y de fin de año.

La situación generó preocupación en Quito. La concejala Estefanía Grunauer advirtió sobre el riesgo sanitario y solicitó que el tema sea incorporado en el orden del día de una sesión del Concejo Metropolitano. Sin embargo, su pedido no fue tomado en cuenta, por lo que anunció que insistirá.

Protocolos que se adoptan en Quito

Grunauer pidió la comparecencia del secretario de Salud del Municipio de Quito para que explique qué acciones se están implementando frente al aumento de infecciones respiratorias y cuáles son los protocolos que se aplicarán en escuelas municipales, centros de salud, mercados, instituciones municipales y otros espacios de alta concurrencia.

La concejala recordó que en Europa se registra un brote inusual de gripe H3N2K, situación que ha llevado a adoptar medidas similares a las implementadas durante la pandemia de covid-19. En ese contexto, aseguró que existen datos no confirmados que alertan sobre más de 1.500 casos de gripe de distintas variantes en Quito, con un saldo que superaría las 50 muertes.

“Hay que tomar todas las medidas preventivas. En Quito ya existe un reporte elevado de diferentes tipos de gripe”, enfatizó la edil, al reiterar la necesidad de anticiparse a un posible escenario más complejo en las próximas semanas.

Pedido de la OPS: fortalecer la vigilancia epidemiológica

El 12 de diciembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nota informativa para actualizar a los países sobre el aumento de la circulación del virus de influenza A(H3N2), subclado K (J.2.4.1), en varias regiones del mundo.

El organismo reiteró el llamado a fortalecer la vigilancia epidemiológica y a promover la vacunación, especialmente entre adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Además, la OPS instó a garantizar el tratamiento oportuno de los casos y a preparar los servicios de salud ante una posible actividad temprana o más intensa de enfermedades respiratorias.

