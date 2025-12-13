Tres detenidos por muerte violenta en el norte de Quito; uno es menor de edad

Dos de los implicados, 20 y 24 años, tienen antecedentes penales por robo

Los dos hombres detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia.

La mañana del 12 de diciembre de 2025, un hombre fue asesinado a tiros en el sector de Mena del Hierro, en el norte de Quito. El crimen ocurrió alrededor de las 07:10, en la intersección de la avenida Occidental y Julio César Villacres, donde transeúntes alertaron sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública.

Al llegar al sitio, los agentes policiales confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales y presentaba heridas provocadas por arma de fuego.

Tras el levantamiento del cuerpo y las primeras pericias, las investigaciones avanzaron con rapidez. La Policía informó este 13 de diciembre que, a partir del análisis de la escena y de información recabada en el sector, los investigadores lograron identificar posibles rutas de escape utilizadas por los responsables.

Las diligencias condujeron hasta el sector de Rancho San Antonio Alto, donde se realizó un allanamiento que permitió la aprehensión de un adolescente en conflicto con la ley. En el lugar también fue retenida una motocicleta que, según las indagaciones, se habría utilizado durante el ataque.

La operación continuó horas después con el apoyo de unidades tácticas e inteligencia policial. En la Terminal Terrestre de Carcelén fueron localizados y detenidos dos hombres adultos que presuntamente intentaban abandonar la ciudad. Se trata de jóvenes de 20 y 24 años, ambos ecuatorianos y con antecedentes por robo.

Los indicios que encontró la Policía

De acuerdo con información policial, el detenido de 24 años estaría además relacionado con otro hecho violento ocurrido recientemente en el sector de Colinas del Norte, donde una riña terminó con la muerte de un ciudadano.

Durante los operativos se recogieron varios indicios que ahora forman parte de la investigación: elementos balísticos, dinero en efectivo, un dispositivo electrónico, cascos, prendas de vestir, documentos y la motocicleta presuntamente usada en el crimen.

Los tres aprehendidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial mientras se define su situación legal.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

