Conductor ebrio provocó volcamiento de camión en la Simón Bolívar

Fuerte congestión en la Simón Bolívar por siniestro con camión volcado

El camión volcado dejó un carril cerrado en la avenida Simón Bolívar, mientras agentes de tránsito coordinaban la atención del siniestro

La mañana de este lunes 8 de diciembre de 2025, un nuevo siniestro de tránsito volvió a complicar la movilidad en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó que un camión se volcó en la avenida Simón Bolívar, uno de los corredores viales más transitados de la capital.

El siniestro ocurrió en el sector de El Belén

El hecho se registró en el sector de El Belén, cerca del ingreso a Cumbayá, en sentido norte–sur. Según la AMT, el vehículo perdió pista, chocó contra el talud y terminó volcado sobre la vía.

Como consecuencia, los carriles derecho y central del sentido norte–sur fueron cerrados al tránsito vehicular, lo que generó una fuerte congestión que se extendió por varios kilómetros.

Ecuador es señalado como la “superautopista de la cocaína”, según The New York Times Leer más

Conductor dio positivo a la prueba de alcoholemia

La Agencia confirmó que el conductor del camión dio positivo en la prueba de alcoholemia aplicada en el lugar del accidente. El ciudadano fue detenido de inmediato y enfrenta una sanción de 90 días de prisión, conforme a la normativa vigente.

El camión siniestrado será trasladado a los patios de retención vehicular mientras avanzan los trámitese correspondientes.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez pide encender los radares tras accidente en la Perimetral

AMT recomienda vías alternas por el tráfico intenso

Debido al cierre parcial de la vía, la AMT recomendó a los conductores optar por rutas alternas como la Ruta Viva y la avenida de Los Conquistadores, para evitar retrasos.

Las autoridades mantienen personal en el sitio para gestionar la movilidad y permitir el retiro del vehículo volcado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? SUSCRÍBETE AQUÍ.